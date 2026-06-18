Degi Parfume, quando il profumo racconta il territorio: il progetto di Denise Spadafora nasce in Calabria

Stalettì (CZ) – Un progetto che intreccia identità territoriale, memoria sensoriale e creatività contemporanea. Nasce in Calabria Degi Parfume, iniziativa ideata da Denise Spadafora che sceglie il linguaggio della profumeria d’autore per raccontare luoghi, paesaggi ed emozioni legati alla terra d’origine.

Al centro del progetto vi è l’idea di trasformare elementi del patrimonio naturale e culturale calabrese in esperienze olfattive capaci di evocare atmosfere, ricordi e suggestioni. Un percorso che si muove tra ricerca identitaria e interpretazione artistica del territorio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle sue peculiarità.

La prima fragranza della linea, denominata “Caminia”, prende ispirazione dall’omonima spiaggia del territorio di Stalettì, considerata tra gli scenari più caratteristici della costa ionica calabrese. L’obiettivo è tradurre in note olfattive le sensazioni e le immagini associate a questo tratto di mare, trasformandole in una narrazione sensoriale.

«Il nostro territorio possiede un’identità forte e riconoscibile, che può essere raccontata anche attraverso il linguaggio universale del profumo», afferma Denise Spadafora, fondatrice del progetto. «L’idea nasce dalla volontà di restituire valore alle radici e di proporre una lettura contemporanea del patrimonio locale, attraverso un percorso che unisce creatività, ricerca e artigianalità».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio panorama delle imprese creative che, negli ultimi anni, stanno sperimentando nuove forme di valorizzazione dei territori attraverso il design, la cultura e le produzioni artistiche. In questo contesto, il profumo diventa uno strumento narrativo capace di evocare luoghi e identità, contribuendo a costruire un racconto alternativo della Calabria.

Il progetto rappresenta così un esempio di come linguaggi diversi possano dialogare con il patrimonio locale, offrendo nuove prospettive di interpretazione e promozione culturale del territorio.