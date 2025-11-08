Degrado e incuria sulla strada che collega Solano ai piani dell’Aspromonte
I cittadini ne denunciano lo stato e la pericolosità chiedendo di intervenire per la messa in sicurezza dell'infrastruttura
Solano (RC), 9 novembre 2026 – Ancora degrado e scarsa manutenzione per le strade, che da infrastrutture essenziali nel collegare uno o più paesi ad altri, si traseformano in luoghi incurati, privi di manutenzione e pertanto talvolta anche pericolosi.
Uno stato di incuria interessa da tempo anche la strada che da Solano, nel reggino, porta ai piani dell’Aspromonte.
Lo stato incui versa una delle arterie stradali più importanti della zona, ha portato i cittadini a richiedere un intervento immediato nella messa in sicurezza dell’infrastruttura.
La strada infatti rappresenta un pericolo per coloro che tutti i giorni la percorrono, specie in caso di forte maltempo, quando sovente sono la caduta di massi, le recinzioni ed una scarsa manutenzione.
Ad avere la peggio sembra il tratto stradale che collega Covala a Solano, interessata da frane e materiale vario lungo la carreggiata.