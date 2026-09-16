Demanio marittimo e fisco, recuperati oltre 160mila euro di contributi locali ad Amantea

I Finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nell’ambito delle attività a

contrasto all’evasione fiscale legate ai tributi locali, disposte sul territorio regionale dal Reparto Aeronavale

Calabria, hanno portato a termine un’articolata attività investigativa nel settore turistico/balneare, che ha

interessato un resort operante lungo il litorale tirrenico.

Il servizio ha permesso di accertare gravi inadempienze in materia di IMU e di canoni di concessione demaniale

per annualità non dichiarate e non versate.

L’attività ispettiva si è sviluppata attraverso tecniche di indagine mista documentale, catastale e operativa sul campo – svolte mediante l’utilizzo incrociato di fonti aperte, banche dati in uso al Corpo e l’analisi della documentazione contabile e concessoria.

L’effettuazione di meticolosi sopralluoghi e servizi di osservazione effettuati sul litorale, anche mediante i mezzi

navali e aerei in dotazione, unitamente all’applicazione di metodologie di stima presuntiva diretta, in assenza di

dichiarazioni attendibili da parte dei soggetti controllati, fondata su una solida base normativa e

giurisprudenziale, ha consentito di attrarre ad imposizione beni strumentali pur insistenti su aree demaniali e

specchi d’acqua in concessione non dichiarati o dichiarati in modo incongruo, secondo il principio di effettiva

capacità contributiva.

L’attività si è svolta nei confronti di un operatore economico operante in concessione demaniale, ubicato in

Provincia di Cosenza, nel Comune di Amantea, dove è stato possibile recuperare a tassazione un importo

complessivo che supera i 160.000 euro, tra tributi dovuti, sanzioni e interessi, che saranno irrogati dal medesimo

Ente locale.

L’intervento si configura come una tutela concreta delle entrate dello Stato e degli Enti locali e contribuisce a

ristabilire le condizioni di leale concorrenza tra gli operatori commerciali del demanio marittimo e nel mercato

dei servizi portuali turistici.