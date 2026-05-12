Demanio marittimo, Mazzaferro (Forza Italia): “Dalla Regione un segnale concreto di vicinanza agli imprenditori calabresi”

“Accolgo con soddisfazione l’approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge sul demanio marittimo promossa dal capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta e sostenuta dal consiglio regionale della Calabria sotto la guida del Presidente Roberto Occhiuto”.

È quanto dichiara Vincenzo Mazzaferro, dirigente provinciale di Forza Italia, commentando il via libera alla norma che disciplina il sistema delle concessioni balneari in Calabria.

“Si tratta di un provvedimento importante afferma Mazzaferro perché lancia un messaggio chiaro al tessuto produttivo e imprenditoriale della nostra regione: questo governo regionale è vicino alle imprese, ai lavoratori e a un comparto strategico come quello turistico-balneare, che rappresenta una delle principali risorse economiche della Calabria”.

“Il merito della proposta prosegue è quello di aver cercato un equilibrio tra il rispetto delle normative europee e la tutela delle attività che da anni investono, creano occupazione e garantiscono servizi lungo le nostre coste.

In particolare, considero importante la scelta di valorizzare il ruolo dei Comuni e dei territori nella valutazione delle singole realtà locali, superando logiche astratte e centralizzate”.

Secondo Mazzaferro, “la proroga prevista anche per gli stabilimenti colpiti dagli eventi meteorologici degli ultimi mesi rappresenta inoltre un atto di buon senso e responsabilità verso tanti imprenditori che rischiavano di trovarsi in gravissima difficoltà proprio alla vigilia della stagione estiva”.

“Ancora una volta conclude Forza Italia dimostra attenzione concreta verso il mondo produttivo calabrese, sostenendo chi ogni giorno investe sul territorio, crea lavoro e contribuisce alla crescita dell’immagine turistica della Calabria”.