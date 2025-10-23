Depressione: conoscerla per affrontarla. La serata del Centro Donna “Roberta Lanzino” con la dott.ssa Pina Tufo

di Nicoletta Toselli

Un incontro intenso, carico di emozioni e di consapevolezza quello che si è svolto ieri presso il Centro Donna Scalea “Roberta Lanzino”, dove la dott.ssa Pina Tufo, psichiatra, ha affrontato con competenza e sensibilità un tema tanto delicato quanto necessario: la depressione, le sue cause, i sintomi e le possibilità di cura.

Nel corso della serata, la dott.ssa Tufo ha saputo unire rigore scientifico e umanità, offrendo al pubblico una chiave di lettura chiara e profonda di una condizione spesso sottovalutata o fraintesa. Le sue parole hanno toccato corde emotive e aperto spazi di riflessione, ricordando a tutti che la depressione non è debolezza, ma una malattia che merita ascolto, attenzione e rispetto.

Un tema complesso, reso accessibile grazie alla capacità comunicativa e all’esperienza di una professionista che ha saputo parlare alle persone prima ancora che ai pazienti.

La presidente del Centro Donna, Wioletta Witek, ha espresso a nome di tutte le partecipanti un sentito ringraziamento alla dott.ssa Tufo: “Una serata ricca di informazioni, di emozioni e di grande preparazione. La dottoressa Tufo ci ha guidate con chiarezza e sensibilità in un percorso difficile, aiutandoci a capire quanto sia importante riconoscere e affrontare la depressione, senza paura né pregiudizi.”

L’incontro si è concluso con un momento di condivisione e confronto, segno di un bisogno collettivo di ascolto e di dialogo su un tema che riguarda da vicino tante persone, ma che troppo spesso resta nel silenzio.

Ancora una volta, il Centro Donna “Roberta Lanzino” si conferma un luogo di crescita, di sostegno e di conoscenza, dove la parola diventa cura e la comunità si fa rete.