Diabete giovanile: due campi estivi gratuiti in Calabria per una gestione consapevole

Promuovere una corretta gestione del diabete tra bambini e ragazzi è l’obiettivo principale dei due campus “Giovani Marmotte” organizzati dall’AGD – Associazione Giovani Diabetici di Cosenza ODV. Quest’anno, 36 giovani partecipanti, tra bambini e adolescenti, hanno preso parte ai soggiorni gratuiti educativi e terapeutici che si sono svolti nel mese di luglio a Lorica e Mormanno.

I campus mirano ad avvicinare i più giovani a uno stile di vita sano, educando alla cultura del movimento, a una corretta alimentazione (con un focus su prodotti a chilometro zero e biologici) e all’importanza dell’igiene orale. Un team multidisciplinare composto da pediatri diabetologi, nutrizionisti e psicologi ha affiancato i partecipanti e le loro famiglie, guidandoli in un percorso di crescita e formazione sulla gestione ottimale della patologia, anche attraverso l’utilizzo di dispositivi tecnologici avanzati.

La scelta della Calabria come sede dei campus non è casuale. La regione, infatti, si trova ad affrontare una situazione particolarmente critica per quanto riguarda il diabete. Nel 2024, l’8,5% della popolazione calabrese, pari a circa 155.000 persone, è affetta da diabete, rendendola la seconda regione italiana per incidenza. Un dato allarmante è che solo il 4,46% di questi pazienti viene ospedalizzato per controlli regolari, un valore significativamente inferiore alla media nazionale. Ciò aumenta notevolmente il rischio di complicanze non diagnosticate e non trattate. Attualmente, la rete diabetologica calabrese segue circa 900 bambini in età pediatrica.

“I campus rappresentano un momento di confronto importante tra bambini, adolescenti e famiglie con i medici,” ha dichiarato Elvira Maddaloni, presidente dell’AGD Cosenza. Tutti i medici delle pediatrie degli ospedali della provincia di Cosenza, i medici che si occupano della fase di transizione e altre figure specialistiche sono stati coinvolti attivamente nei campi.

Durante i soggiorni, i giovani pazienti hanno partecipato a un’ampia varietà di attività aggregative e didattiche, momenti esperienziali, e iniziative di turismo culturale, tra cui visite a Parchi e musei, escursioni in Sila e sul Pollino, e scoperta di borghi e aree naturalistiche. Non sono mancate le attività motorie e sportive, fondamentali per una gestione efficace del diabete. I ragazzi sono stati inoltre guidati nell’utilizzo e nella corretta applicazione delle terapie insuliniche e nutrizionali.

L’iniziativa, attiva dal 2016 e ormai diventata un punto di riferimento importante per le famiglie, ha ottenuto il patrocinio di Sport e Salute, la società dello Stato dedicata allo sviluppo dello sport in Italia, che da anni supporta l’AGD Cosenza nelle sue numerose attività. I campus “Giovani Marmotte” si distinguono come un modello unico in Italia per la loro specificità e l’approccio integrato alla gestione del diabete giovanile.