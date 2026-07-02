Diabete infantile, a Praia a Mare e Maratea il campus educativo dell’AGD Cosenza per 18 bambini

PRAIA A MARE – Tre giorni dedicati alla salute, allo sport e all’educazione terapeutica per aiutare bambini e ragazzi a gestire in modo corretto il diabete di tipo 1. Si è svolto dal 26 al 28 giugno, tra Praia a Mare e Maratea, il campus “Giovani Marmotte”, promosso dall’AGD – Associazione Giovani Diabetici di Cosenza ODV.

L’iniziativa, completamente gratuita, ha coinvolto 18 bambini provenienti da tutta la provincia di Cosenza. I partecipanti hanno soggiornato a Maratea, mentre le attività sportive e formative si sono svolte a Praia a Mare, offrendo ai giovani un’occasione di crescita, condivisione e acquisizione di competenze utili nella gestione quotidiana della patologia.

Il campus è stato pensato per promuovere uno stile di vita sano, valorizzando il ruolo dell’attività fisica e di una corretta alimentazione nel controllo del diabete. Durante le tre giornate, i bambini e le loro famiglie sono stati affiancati da un’équipe multidisciplinare composta da pediatri, diabetologi, un medico dello sport e un medico della transizione, che hanno approfondito le migliori strategie per monitorare la malattia anche grazie all’impiego delle più moderne tecnologie dedicate alla terapia diabetologica.

Accanto ai momenti formativi non sono mancate le attività all’aria aperta. Presso la base nautica di Fiuzzi, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi nella vela e nel paddle surf, sperimentando come lo sport possa rappresentare un prezioso alleato nel percorso di cura e di benessere.

L’esperienza ha confermato il valore dei campus educativi come strumenti di supporto per i giovani con diabete e per le loro famiglie, favorendo autonomia, consapevolezza e inclusione attraverso un percorso che unisce formazione, socializzazione e attività sportive.