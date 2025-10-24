Diamante, appello al rispetto istituzionale: il Presidente del Consiglio invita a toni più sobri nel dibattito politico

Negli ultimi tempi, il dibattito politico a Diamante sembra aver smarrito quel senso di misura che dovrebbe accompagnare il confronto democratico. Tra post, video e commenti diffusi sui social, le tensioni si sono moltiplicate, trasformando le divergenze di opinione in contrapposizioni personali e spesso offensive.

A intervenire è il Presidente del Consiglio comunale, Mariano Casella, che in una nota ufficiale richiama tutti – maggioranza e opposizione – a ritrovare il rispetto dei ruoli e delle istituzioni.

«Le polemiche esasperate e gli atteggiamenti da tifoseria – afferma Casella – non solo danneggiano l’immagine della città, ma minano la credibilità stessa delle istituzioni che rappresentiamo».

Nel suo messaggio, il Presidente invita i consiglieri comunali a usare i propri canali pubblici e social “con equilibrio, rispetto e senso delle istituzioni”, ricordando che la sobrietà e la responsabilità devono essere il tratto distintivo di chi esercita un mandato pubblico.

Un appello, il suo, che non ha il tono della censura ma quello della sollecitazione civile: «Non è un bavaglio per nessuno – sottolinea – ma un richiamo condiviso al valore del confronto corretto e del rispetto reciproco, fondamenta della democrazia e della vita istituzionale».

Casella si dice fiducioso che il suo invito sarà accolto “con lo spirito costruttivo che da sempre caratterizza il Consiglio comunale di Diamante e la sua comunità”.

In un tempo in cui la politica tende a trasferirsi sui social, spesso sacrificando il contenuto al clamore, il monito del Presidente arriva come un invito alla responsabilità e alla misura — virtù che, anche nella dialettica politica, restano la forma più alta di rispetto verso la città e i cittadini.