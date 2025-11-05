Diamante: attivata la misura dei tributi una tantum a sostegno delle iniziative destinate a valorizzare le aree commerciali nel periodo natalizio – VIDEO

Diamante (CS), 5 novembre 2025 – Il Comune di Diamante ha concesso dei tributi una tantum a sostegno delle iniziative, degli eventi e degli allestimenti finalizzate a valorizzare le aree commerciali del paese nei mesi di novembre e dicembre.

Il presente bando mira inoltre a promuovere la collaborazione tra gli operatori economici del territorio oltre che aumentare la qualità dell’offerta commerciale e turistica del paese

Il bando è rivolto ai pubblici esercizi, esercizi di vicinato e artigiani con sede a Diamante: sono ammesse proposte e progetti in merito ad eventi di animazione, allestimenti e addobbi natalizi e attività di promozione e di richiamo turistico legate al periodo natalizi.

Approvata la proposta, il contributo comunale sarà erogato con un importo pari a 300 euro per ciascuna proposta ammessa, con un plus di 200 euro per ogni attività economica aggiunta partecipante alla stessa iniziativa.

Onde possibile inoltre, la misura prevede un’esenzione dal canone per il suolo pubblico e, previa disponibilità, l’utilizzo di un service comunale.

La cifra destinata alla concessione è pari a cinque mila euro.

Per presentare la domanda è necessario compilare il modello in allegato all’avviso pubblico e ipresentarlo all’ufficio di protocollo o inoltrarlo via PEC entro e non oltre le ore 12:00 del 14 novembre.

Una volta esaminata la domanda e ritenuta idonea al compenso, i beneficiari del tributo dovranno inserire il logo del Comune di Diamante su tutto il materiale promozionale, garantire decoro e pulizia degli spazi pubblici e garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ordine pubblico e tutela dell’ambiente.