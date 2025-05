Diamante celebra il mare: una settimana di eventi tra cultura, sostenibilità e tradizioni

Diamante (Cs) – Dall’11 al 18 maggio 2025, la splendida cittadina di Diamante si trasformerà nel cuore pulsante della cultura marinara con la prima edizione della “Settimana del Mare”. Un evento ambizioso, promosso dal Comune di Diamante in sinergia con la Regione Calabria, ARSAC, Calabria Straordinaria e Parchi Marini Calabria, che mira a sensibilizzare la comunità, con un occhio di riguardo verso le nuove generazioni, sull’importanza vitale della risorsa “blu” per l’uomo e per il pianeta.

La manifestazione si propone come un fertile terreno di confronto sulle best practices legate alla Blue Economy, esplorando le potenzialità di uno sviluppo economico sostenibile che sappia valorizzare le risorse marine nel pieno rispetto degli ecosistemi e dei fondali. Un’occasione unica per istituzioni, enti, associazioni, operatori economici e cittadini di dialogare e costruire insieme un futuro più consapevole e rispettoso del mare.

Il ricco programma, ideato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Diamante, coinvolgerà un ampio ventaglio di attori del territorio: studenti, sigle ambientaliste, cittadini, albergatori, commercianti, sportivi, imprenditori balneari, artisti e creativi. Un vero e proprio mosaico di iniziative animerà la costa da Diamante a Cirella, offrendo un’esperienza coinvolgente e variegata.

Tra i numerosi appuntamenti in calendario spiccano laboratori didattici in spiaggia per i più piccoli, emozionanti regate in mare per gli appassionati di sport acquatici, affascinanti mostre dedicate al mondo marino, coinvolgenti spettacoli teatrali, stimolanti incontri e dibattiti su temi cruciali per la salvaguardia dell’ambiente, vivaci concerti che allieteranno le serate, dimostrazioni delle antiche tradizioni marinare e gustosi show cooking che esalteranno i sapori del mare.

Il culmine della “Settimana del Mare” è atteso per la terza domenica di maggio, una data profondamente significativa per la comunità di Diamante che celebra con sentita devozione la Madonna dei Pescatori. Un rito che affonda le sue radici nella fede e nelle tradizioni centenarie, testimoniando il legame indissolubile tra la gente di mare e il proprio territorio.

La prima edizione della “Settimana del Mare” si preannuncia dunque come un evento imperdibile per immergersi nella cultura marinara, riflettere sulla sostenibilità e celebrare le tradizioni di un territorio che vive e respira il mare in ogni sua sfumatura.