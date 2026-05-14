Diamante celebra la Giornata Internazionale della Luce con il forum “La luce illumina la storia”

di Nicoletta Toselli

DIAMANTE – In occasione della Giornata Internazionale della Luce, in programma sabato 16 maggio, il Monastero dei Minimi di Cirella ospiterà la seconda edizione del forum “La luce illumina la storia”, ideato e curato dall’architetto Domenico De Rito, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

L’iniziativa, come da nota stampa, nasce con l’obiettivo di approfondire il valore culturale, scientifico e simbolico della luce, tema che l’UNESCO considera centrale per favorire cooperazione, sviluppo sostenibile, ricerca, comunicazione, energia, medicina, arte e cultura.

L’appuntamento si svolgerà alle ore 18 nella suggestiva cornice del Monastero dei Minimi di Cirella, mentre il passaggio dalla luce naturale all’imbrunire accompagnerà simbolicamente i lavori del forum.

Ad introdurre l’incontro sarà Giovanni Butera, Ceo ed editore di Segmento Magazine, mentre la moderazione sarà affidata alla giornalista Carmela Formoso. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Diamante, Achille Ordine, interverranno Argia Morcavallo, capo delegazione FAI di Cosenza, Alessia Ricioppo, presidente dell’associazione culturale Cerillae, Antonio Rancati, presidente del Comitato di redazione della rivista Ambiente, e Pasquale Greco, presidente dell’Ordine degli Architetti di Cosenza.

Nel corso del forum, Domenico De Rito, ideatore e curatore del forum, studioso della luce, approfondirà il tema dei linguaggi della luce sostenibile e presenterà il progetto “I Ruderi di Cirella in luce, presidio di civiltà”.

Le conclusioni saranno affidate a Marcello Sestito, professore ordinario di Progettazione Architettonica e Urbana dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Ad arricchire la serata anche l’esposizione artistica “Dove la luce”, firmata dall’artista Salvatore Pepe.