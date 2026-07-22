Diamante conferirà le chiavi della Città a Enzo Monaco: avviato l’iter per la civica benemerenza

DIAMANTE – Saranno consegnate al professor Enzo Monaco le chiavi della Città di Diamante. L’amministrazione comunale ha infatti avviato l’iter per il conferimento della civica benemerenza al fondatore e patron del Peperoncino Festival, riconoscendone il ruolo determinante nella promozione del territorio e nella crescita della manifestazione che, da oltre trent’anni, rappresenta uno degli appuntamenti più identitari della Calabria.

L’annuncio, accolto con un lungo applauso, è stato dato dal sindaco Achille Ordine e dall’assessore al Turismo Francesco Bartalotta nel corso della conferenza stampa di presentazione della 34ª edizione del Peperoncino Festival, in programma a Diamante dal 9 al 13 settembre, svoltasi nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza.

La Giunta comunale ha già approvato la delibera che dà avvio al procedimento. Il provvedimento sarà ora sottoposto al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, come previsto dal regolamento.

Nelle motivazioni del riconoscimento viene sottolineato il contributo offerto da Enzo Monaco alla valorizzazione della cultura, delle tradizioni e delle eccellenze del territorio, oltre alla capacità di trasformare il peperoncino in un simbolo identitario di Diamante, dando vita, insieme all’Accademia Italiana del Peperoncino, a un evento che negli anni ha assunto una dimensione internazionale, richiamando in città migliaia di visitatori, studiosi e appassionati.

Visibilmente emozionato, il professor Monaco ha ringraziato l’amministrazione comunale e l’intera comunità di Diamante per un riconoscimento che premia un percorso costruito nel tempo e profondamente legato alla città.

All’annuncio hanno espresso il proprio apprezzamento anche il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, il deputato Andrea Gentile, collegato in videoconferenza, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il consigliere regionale Antonio De Caprio, il direttore generale di Arsac Fulvia Michela Caligiuri, Gaetano Cupido in rappresentanza del Gal Riviera dei Cedri, il direttore artistico del Peperoncino Festival Alfredo De Luca e la giornalista Marianna De Luca, che ha moderato la conferenza stampa.

La cerimonia ufficiale di consegna delle chiavi della Città si svolgerà durante il Peperoncino Festival, una volta concluso l’iter amministrativo previsto.