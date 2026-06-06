Diamante conferisce la cittadinanza onoraria al professor Nicola Leone

di Nicoletta Toselli

DIAMANTE – Un riconoscimento che assume il valore di un tributo collettivo a una delle figure più autorevoli del panorama scientifico internazionale. Lunedì 8 giugno, alle ore 17.30, presso il Museo DAC di Diamante, il Consiglio comunale riunito in seduta straordinaria e ad adunanza aperta conferirà la cittadinanza onoraria a Nicola Leone, già rettore dell’Università della Calabria e protagonista di un percorso accademico che ha portato il nome della Calabria ai massimi livelli della ricerca mondiale.

La cerimonia rappresenta il riconoscimento di una carriera caratterizzata da risultati scientifici di assoluto rilievo, ma anche dalla scelta di mettere competenze, esperienza e visione al servizio del territorio calabrese. Dopo importanti esperienze internazionali, tra cui quella al Vienna University of Technology, Leone ha infatti deciso di rientrare in Calabria, contribuendo in modo determinante alla crescita dell’Università della Calabria e allo sviluppo di un polo di ricerca sull’Intelligenza Artificiale riconosciuto a livello internazionale.

Nel corso degli anni, le attività scientifiche coordinate dal professore hanno prodotto innovazioni impiegate anche da istituzioni di prestigio mondiale come la NASA e il CERN. Parallelamente, il suo impegno alla guida dell’ateneo ha contribuito a rafforzare il ruolo dell’Università della Calabria nel panorama nazionale, favorendo percorsi di ricerca avanzata, opportunità per gli studenti e iniziative rivolte a contrastare la fuga dei giovani dal Mezzogiorno.

L’attività di Leone si è estesa anche oltre l’ambito strettamente accademico, promuovendo processi di innovazione, occupazione qualificata e collaborazione tra il mondo della ricerca, il sistema produttivo e quello sanitario. Un percorso che ha contribuito a valorizzare il capitale umano della regione e a rafforzarne la capacità competitiva.

Momento centrale della giornata sarà la lectio magistralis dal titolo “Tornare per costruire”, nella quale il professore offrirà una riflessione sul valore della conoscenza, del merito e dell’impegno per lo sviluppo dei territori.

Alla cerimonia prenderanno parte numerose autorità istituzionali. Sono previsti gli interventi del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, del prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, e dell’attuale rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco.

L’iniziativa si presenta come un momento di particolare significato per la comunità diamantese, chiamata a rendere omaggio a uno dei suoi concittadini più illustri. Un uomo che, attraverso la ricerca, l’innovazione e una costante attenzione alla crescita del territorio, ha dimostrato come sia possibile raggiungere i vertici della scienza internazionale senza perdere il legame con le proprie radici.

Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Diamante celebra non soltanto il percorso professionale di Nicola Leone, ma anche un modello di impegno civile e culturale capace di trasformare il sapere in opportunità concrete per le nuove generazioni e per l’intera Calabria.