Diamante (CS): aumento del turismo del 42% nel 2025 rispetto al 2024 – VIDEO

Diamante (CS), 8 gennaio 2026 – Diamante celebra un 2025 di successo nel settore turistico. La fotografia è quella di una località i cui dati raccolti nei 12 mesi trascorsi hanno registrato un aumento, rispetto al 2024, del 42% tra pernottamenti e presenze, di cui buona parte turisti stranieri.

Tali dati sono stati ufficialmente presentati durante il Report Turismo 2025, tenutosi presso la Sala Consiliare “Caselli”, evento di informazione, promosso dall’Amministrazione Comunale, sull’andamento del settore nella città di Diamante che si conferma località sempre più ambita dal turismo italiano ed estero.

Presenti albergatori, operatori turistici e agenzie di viaggio che hanno fatto esperienza di un’analisi comparativa con dati in aumento circa i pernottamenti i flussi di presenze nel territorio.

Tale incremento sarebbe dato anche dalle strategie adottate nella promozione del patrimonio locale con eventi come il Festival del Peperoncino e Calici sotto le stelle che insieme ai Murales, caratteristici del posto, hanno reso Diamante appetibile al turismo internazionale.

Tra i temi trattati durante il Report, anche l’adozione da parte del comune del CIN (Codice Identificativo Nazionale) necessario per semplificare la regolarizzazione delle strutture ricettive. Su di esse infatti si registra un dato incoraggiante in vista dell’aumento sul gettito dell’imposta di soggiorno.

Soddisfazione e gratitudine è stata espressa dall’Amministrazione Comunale che all’indomani del Report ha proposte interessanti su cui lavorare sinergicamente e proficuamente.