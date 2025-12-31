Diamante (CS): grande successo per la I edizione di “Vicoli in Festival” – INTERVISTA

Diamante (CS), 31 dicembre 2025 – Nel cuore delle festività natalizie, il centro storico di Diamante ha preso vista con l’evento “Vicoli in Festival”, l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Rublanum.

Un percorso immersivo tra sapori, arte e spettacolo che ha richiamato tutta la comunità diamante e reso attraente l’intero borgo, affollandolo di visitatori.

Durante il festival ha avuto luogo un programma di eventi nutrito che hanno spaziato dalle live musicali, ai talk, dalle performance artistiche ai laboratori per bambini fino alla degustazione delle eccellenze.

Un’esperienza destinata ad un pubblico ampio e variegato.

Tra le iniziative più apprezzate, la “Mongolfiera Experience”, promossa dall’Assessorato al Commercio di Diamante nell’ambito di “Natale dall’Alto, Diamante che incanta”, che ha permesso di ammirare dall’alto il panorama della città e del suo mare, regalando uno sguardo inedito e suggestivo sulla città.

Con “Vicoli in Festival”, il centro storico di Diamante è divenuto un palcoscenico di live musicali e percorsi enogastronomici che hanno intrattenuto i visitatori fino a tarda notte.

L’evento si è poi concluso con il concerto del cantautore calabrese EMAN, che ha regalato al suo pubblico un finale musicale di grande intensità.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Achille Ordine per la riuscita di un progetto mirato a “restituire ai vicoli il loro valore più autentico”, oltre che a rappresentare una novità per la comunità di Diamante.

Essa infatti, grazie anche al prezioso contributo dei commercianti, ha reso possibile il crearsi di un’atmosfera calda e avvolgente, tipicamente natalizia, che ha risvegliato non solo le antiche tradizione ma anche sul vero senso di comunità.