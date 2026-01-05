Diamante (CS): II edizione del Presepe Vivente tra le vie del centro storico cittadino

Diamante (CS), 5 gennaio 2026 – Il passato non è solo un mero arco temporale in senso cronologico, ma un insieme di ricordi che spesso lasciano spazio a quel po di nostalgia.

All’indomani del successo ottenuto con “Vicoli in Festival”, il centro storico di Diamante ha ospitato la II edizione del Presepe Vivente, che da semplice rappresentazione della Natività di Cristo, si è trasformato in una vera e propria macchina del tempo.

Un evento che ha coinvolto attivamente il visitatore, non più spettatore passivo, ma parte di una narrazione in cui uomini e donne in abiti tradizionali, con scalpelli e mani in pasta, hanno riportato in auge la semplicità della vecchia società diamantese e della loro vita quotidiana.

La riuscita del Presepe Vivente, organizzato dalle Parrocchie “Immacolata Concezione” e “San Biagio- Gesù Buon Pastore”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è stata frutto della sinergia di un’intera comunità il cui impegno ha generato un’atmosfera singolare, fino a inscenare mestieri e usi oggi dimenticati quali cestaie, fornai, pescivendoli, calzolai, massaie e venditrici ambulanti.

Un percorso immersivo nella storia che mescola fede e folklore popolare e che con un tocco di originalità è pronto a rimanere fisso nel calendario degli appuntamenti delle prossime festività natalizie.

Esso è l’evocazione del passato, spesso destinato a riaffiorare in una società che non vuole dimentica le sue radici, ma che al contrario ne vuole fare il suo personale patrimonio identitaria.