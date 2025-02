Diamante: dal 6 febbraio, attivo ogni giovedì sportello per operatori alberghieri ed extralberghieri

La Giunta di Diamante, guidata dal sindaco Achille Ordine, ha deliberato l’attivazione di uno “sportello amico” comunale. Si tratta di un Helpdesk – attivo da giovedì 6 febbraio – messo a disposizione dall’ente locale per supportare le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, case e appartamenti ad uso turistico. Lo sportello fornirà, infatti, informazioni, consulenze e assistenza riguardo alle normative regionali in materia di CIN (Codice Identificativo Nazionale) e di CIR (Codice Identificativo Regionale); all’applicazione e alla gestione del Regolamento comunale relativo all’imposta di soggiorno delle corrette procedure. Sarà attivo presso Palazzo di Città, ogni giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il servizio durerà fino al 30 giugno 2025. “Siamo contenti di aver ricevuto e trasformato i riscontri degli imprenditori alberghieri e degli operatori del settore ricettivo della nostra Città in questo servizio importante”, spiega l’Assessore al Turismo, Francesco Bartalotta. “È la prima volta che il Comune di Diamante apre uno sportello a diretto servizio delle strutture ricettive, che darà seguito e voce agli operatori di questo settore, in particolare ai titolari che ancora non hanno regolarizzato le proprie posizioni e a chi intenderà farlo in seguito. Il tutto si inserisce nella possibilità di offrire vantaggi nell’accoglienza turistica”.

Altro aspetto importante, in tal senso, è la nomina del responsabile dell’Osservatorio del Turismo, Paolo Romagno, deliberato dalla Giunta comunale su proposta del sindaco. “Siamo contenti di questo ulteriore passo per rinsaldare il settore del turismo e siamo certi che l’Osservatorio fornirà contributi concreti in sinergia con l’ente locale“, conclude l’assessore Bartalotta.