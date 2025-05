Diamante ha il suo primo defibrillatore: un passo importante verso una città cardioprotetta

Diamante (Cs) – Sabato 10 maggio è stato installato nei pressi dell’ingresso del Municipio di Diamante il primo defibrillatore automatico (DAE) della città. Questa importante iniziativa, donata dal Lions Club “Diamante Alto Tirreno”, rappresenta un passo fondamentale per rendere Diamante una comunità cardioprotetta.

La cerimonia di inaugurazione ha visto il Sindaco Achille Ordine ricevere il prezioso dispositivo dal presidente dei Lions Club, Gabriele Fabris. Il defibrillatore è stato poi collocato in un’apposita teca a lato dell’ingresso del Comune, un luogo accessibile a tutti i cittadini.

L’assessore alla Salute, Micaela Belcastro, ha espresso grande soddisfazione per questa donazione, sottolineando come la solidarietà e l’impegno del Lions Club offrano ora la concreta possibilità di salvare vite umane in caso di arresto cardiaco. Ha inoltre ringraziato a nome dell’amministrazione comunale il Lions Club “Diamante Alto Tirreno Cosentino” per questo significativo gesto rivolto alla collettività. L’ubicazione del defibrillatore presso il Municipio, luogo istituzionale per eccellenza, testimonia la volontà di rendere questo strumento salvavita facilmente disponibile. L’assessore ha poi aggiunto l’intenzione di proseguire su questa strada, installando ulteriori defibrillatori sul territorio comunale per ampliare la rete di protezione cardiaca.

Un intento pienamente condiviso da Gabriele Fabris, presidente dei Lions Club “Diamante Alto Tirreno”. Durante la cerimonia, Fabris ha evidenziato l’importanza della collaborazione e della continuità nell’agire. Ha ricordato come l’iniziativa sia nata da una “partita del cuore” organizzata in sinergia con il Comune di Diamante lo scorso dicembre, finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto del defibrillatore e dei corsi di formazione specifici. Grazie alla somma raccolta durante l’evento e alla generosità di un benefattore anonimo che ha donato un ulteriore dispositivo, è stato possibile completare questo “circolo virtuoso” con la donazione al Comune sia del defibrillatore che dei corsi di formazione per l’utilizzo. Fabris ha concluso sottolineando come la sinergia tra enti e cittadini sia cruciale, soprattutto quando si tratta di salvare vite.

Il defibrillatore è già operativo e potrà essere utilizzato sia da professionisti sanitari che da personale laico che ha seguito appositi corsi di formazione, garantendo un intervento tempestivo in caso di emergenza cardiaca.