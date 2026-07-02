Diamante, il Mediterraneo Festival Corto al via con una sedicesima edizione dedicata al cinema e al contrasto della violenza di genere

DIAMANTE – È stata presentata nella serata di martedì 30 giugno, all’Hotel Cristina di Diamante, la XVI edizione del Mediterraneo Festival Corto, manifestazione che anche quest’anno coniuga cinema, cultura, moda e impegno sociale, confermando una particolare attenzione al tema della violenza di genere.

Ad aprire la conferenza stampa sono stati i saluti istituzionali del vicesindaco di Diamante, Simone Sollazzo, che ha evidenziato il ruolo svolto dal Festival nel rendere accessibile al grande pubblico un genere spesso considerato di nicchia come il cortometraggio. A seguire è intervenuto il presidente del CineCircolo Maurizio Grande, Ciriaco Astorino, che ha espresso soddisfazione per la costante crescita della manifestazione, diventata negli anni un punto di riferimento nel panorama culturale.

Al tavolo dei relatori era presente anche Salvatore Licursi, presidente del Consorzio Pro Loco Riviera dei Cedri, che ha ribadito il sostegno delle Pro Loco alle iniziative capaci di promuovere il territorio attraverso eventi di qualità, sottolineando il percorso di crescita compiuto dal Mediterraneo Festival Corto nel corso delle sue sedici edizioni.

Tra gli ospiti della presentazione anche il fashion designer Claudio Greco, legato a Diamante da un rapporto particolare, essendo stata proprio la città tirrenica il luogo della sua prima sfilata. Greco ha illustrato alcune delle creazioni dedicate alla Settima Arte che saranno protagoniste della sfilata prevista sabato 4 luglio sul lungomare cittadino. Tra gli abiti presentati figurano una creazione già esposta per un mese alla Pinacoteca di Milano e un modello ispirato a Brigitte Bardot, mostrato in anteprima nazionale e destinato successivamente a essere esposto a Matera.

Per il terzo anno consecutivo sarà presente anche la Scuola di Cinema di Napoli, diretta da Roberta e Laura Inarta, i cui allievi hanno già realizzato gli spot promozionali di Scalea e Diamante. L’edizione 2026 vedrà la presentazione di uno spot dedicato al contrasto della violenza sulle donne, che sarà proiettato durante la serata conclusiva del Festival.

Il tema della violenza di genere rappresenterà uno dei fili conduttori dell’intera manifestazione. Sabato 4 luglio, nella Sala Consiliare, si terrà un convegno dedicato all’argomento, mentre dal 2 al 5 luglio il DAC ospiterà la mostra “Com’eri vestita?”, progetto promosso da Libere Sinergie APS con il patrocinio di Amnesty International Italia. L’allestimento è curato dallo sportello antiviolenza “La Ginestra”. Nel corso della conferenza stampa la presidente Teresa Sposato ha ricordato come la sensibilizzazione su questo tema debba proseguire durante tutto l’anno, sottolineando il valore di affrontarlo anche nell’ambito di una manifestazione estiva.

A chiudere gli interventi sono stati Antonio Bartalotta, direttore di Matchnews e rappresentante del media partner storico del Festival, che da dieci anni assegna il Premio Stampa, e il direttore artistico Francesco Presta, che ha illustrato il programma dell’edizione 2026.

Al termine della conferenza gli ospiti hanno assistito alla sfilata a bordo piscina delle modelle che hanno indossato gli abiti realizzati da Claudio Greco.

Il Festival prenderà ufficialmente il via mercoledì 1 luglio con il concerto-spettacolo di Dora Lee Marchi, protagonista del format “E se ti dicessi che…”, un racconto musicale dedicato alle storie che si celano dietro alcune delle più celebri canzoni italiane e internazionali. L’artista aprirà anche la serata di giovedì 2 luglio con il brano inedito Nata per essere amata (Senza Fiato), dedicato a Lidia Peschechera, vittima di femminicidio.

La prima serata del Mediterraneo Festival Corto sarà condotta dal giornalista Ugo Floro e vedrà la partecipazione del testimonial Giorgio Colangeli, dell’ospite d’onore Pietro De Silva e degli attori Emanuele Vezzoli e Annalisa Insardà.

Nel corso della serata saranno inoltre assegnati i riconoscimenti dedicati agli spot sociali, ai docufilm, al cortometraggio vincitore del Premio Stampa Matchnews e sarà annunciato il film che riceverà la Menzione Straordinaria, il cui riconoscimento verrà consegnato durante il Galà di solidarietà “Enza Minervino”, in programma il prossimo dicembre.