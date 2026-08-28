Diamante, in scena “Il Grigio”: il monologo da Gaber e Luporini tra parola e musica

di Nicoletta Toselli

DIAMANTE – Una casa, un uomo e un topo. Sono i pochi elementi attorno ai quali prende forma “Il Grigio”, libero riadattamento da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, in scena domenica 30 agosto alle 21:30 a Diamante, nell’ambito della terza edizione di “7 giorni con le donne per i diritti umani”.

Al centro dello spettacolo c’è un uomo che sceglie di chiudersi in casa, lontano dal mondo e dalle sue dinamiche. A turbare l’isolamento arriva però un topo. O forse soltanto la convinzione della sua presenza. È da questo elemento apparentemente banale che prende avvio un confronto destinato a mettere progressivamente in crisi le certezze del protagonista.

«Quello che inizia come un confronto brillante e quasi grottesco – si legge nel comunicato di presentazione – si trasforma progressivamente in una lotta sempre più inquietante, fino al delirio». L’uomo è così costretto a confrontarsi con i propri istinti più oscuri e a mettere in discussione convinzioni e sicurezze.

Il senso più profondo del monologo viene affidato dalla nota stampa a un’immagine particolarmente incisiva: «Il monologo diventa così un bisturi per vivisezionare la quotidianità e le nostre finzioni». Un’indagine su se stessi che conduce verso «una spinta al dubbio radicale», indicata come possibile strumento di conoscenza, indulgenza e tolleranza.

Sul palco Saverio Di Giorno sarà affiancato dalla musica eseguita dal vivo. Rocco Capalbo, voce e chitarra, e Francesco Casella, alla fisarmonica, accompagneranno infatti la rappresentazione con musiche originali, scritte e arrangiate appositamente per questo riadattamento.

Parola e musica diventano così i due linguaggi attraverso i quali “Il Grigio” porta sulla scena il confronto dell’uomo con le proprie contraddizioni, in un appuntamento che si inserisce nel programma della terza edizione di “7 giorni con le donne per i diritti umani”.