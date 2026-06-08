Diamante, l’appello dell’avvocato Francesco Liserre: “Basta fuochi d’artificio rumorosi, tuteliamo gli animali”

di Nicoletta Toselli

Dopo i recenti spettacoli pirotecnici organizzati in occasione della Festa del Mare, si apre a Diamante una riflessione sul rapporto tra manifestazioni pubbliche e benessere animale.

A promuoverla è l’avvocato Francesco Liserre, che ha rivolto un appello all’amministrazione comunale affinché venga valutata, per il futuro, l’adozione di soluzioni alternative ai tradizionali fuochi d’artificio rumorosi.

La richiesta nasce dalla crescente attenzione verso la tutela degli animali e dagli effetti che botti, petardi e spettacoli pirotecnici possono provocare sugli animali domestici e selvatici.

Liserre richiama la sofferenza vissuta dal proprio cane durante l’evento, sottolineando come il forte impatto acustico possa generare condizioni di panico, stress e disorientamento in numerosi animali.

Nel suo intervento, l’avvocato richiama alcuni importanti riferimenti normativi e culturali che negli ultimi anni hanno contribuito a rafforzare la sensibilità collettiva sul tema.

Tra questi la Legge n. 82 del 2025, conosciuta come “Legge Brambilla”, che ha segnato un significativo passo avanti nella tutela degli animali, riconoscendoli come esseri senzienti meritevoli di protezione.

Vengono inoltre citate la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale e la Carta di Modena sui principi della relazione uomo-animale.

Secondo Liserre, la società contemporanea è chiamata a compiere un ulteriore passo culturale, estendendo il concetto di tutela animale anche agli aspetti legati al loro benessere comportamentale ed emotivo.

Da qui l’invito all’amministrazione comunale di Diamante a valutare misure che possano limitare l’utilizzo di spettacoli pirotecnici particolarmente rumorosi durante le manifestazioni pubbliche.

Tra le possibili alternative indicate figurano i fuochi d’artificio a basso impatto acustico, già adottati in diverse città italiane, oppure gli spettacoli luminosi con droni, sempre più diffusi in occasione di eventi pubblici e grandi manifestazioni, in grado di offrire suggestione e spettacolarità senza arrecare disagio agli animali.

L’appello si inserisce in un dibattito ormai presente in numerose realtà italiane, dove amministrazioni e associazioni animaliste stanno promuovendo forme di intrattenimento più sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Una proposta che punta ad aprire un confronto costruttivo tra istituzioni e cittadini su un tema che coinvolge non soltanto gli animali d’affezione, ma anche la fauna selvatica e, più in generale, il modello di convivenza che le comunità intendono costruire per il futuro.