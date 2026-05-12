Diamante, l’arte dell’accoglienza: quando il Sindaco diventa guida per i turisti

DIAMANTE – Tra i vicoli che profumano di cedro e i colori vibranti dei murales che hanno reso celebre la “Perla del Tirreno”, si è consumata nei giorni scorsi una piccola, grande lezione di stile e ospitalità. Protagonisti un gruppo di turisti arrivati da Guidonia Montecelio e il primo cittadino di Diamante, Achille Ordine, in un incontro fortuito che ha trasformato una semplice visita culturale in un’esperienza umana indimenticabile.

I visitatori, giunti nella Riviera dei Cedri con l’intento di ammirare lo straordinario patrimonio artistico a cielo aperto che decora il borgo, stavano cercando informazioni sui percorsi più rappresentativi quando si sono imbattuti proprio nel Sindaco. Ciò che è accaduto subito dopo esula dalla prassi istituzionale: Ordine, svestiti per un attimo i panni del burocrate, ha indossato quelli della guida d’eccezione, accompagnando personalmente il gruppo tra i vicoli del centro storico.

Per alcune ore, i turisti sono stati guidati alla scoperta delle opere d’arte urbana, ascoltando dalla voce del Sindaco non solo la genesi tecnica dei dipinti, ma anche i racconti, gli aneddoti e le tradizioni che si celano dietro ogni pennellata. Un percorso emozionante che ha unito la bellezza architettonica e naturalistica di Diamante — fatta di scorci che si aprono improvvisi sul blu del mare — a un senso di prossimità che ha lasciato il segno.

I visitatori hanno espresso profondo stupore e gratitudine per la disponibilità mostrata dal primo cittadino. Non capita spesso, infatti, che la massima autorità locale si metta a totale disposizione dei turisti per illustrare l’identità profonda di una comunità, testimoniando con un gesto semplice quanto l’ospitalità sia un valore radicato nel DNA del territorio.

L’episodio solleva una riflessione importante sul futuro delle politiche turistiche. In un’epoca di viaggi mordi-e-fuggi e standardizzati, l’iniziativa spontanea di Achille Ordine delinea i contorni di quello che potremmo definire “turismo umanistico”.

Accogliere non significa solo garantire servizi efficienti o promuovere paesaggi da cartolina; significa, prima di tutto, esserci. La bellezza di Diamante, fatta di murales e intrecci all’uncinetto che salgono verso il cielo, trova la sua massima espressione proprio quando il visitatore smette di essere un estraneo e diventa parte integrante della comunità, ascoltato e accolto con calore.

Il messaggio che arriva da Diamante è chiaro: la valorizzazione di un territorio passa attraverso l’umanità dei suoi rappresentanti. Quello del Sindaco non è stato solo un atto di cortesia, ma un gesto politico potente nella sua semplicità, che ribadisce come il cuore pulsante di ogni strategia turistica vincente rimanga, oggi più che mai, l’incontro autentico tra le persone.