Diamante, l’associazione Fratello Cuore protagonista all’evento Plastic Free: “Microplastiche e salute del cuore, un legame pericoloso”

di Nicoletta Toselli

Il 26 aprile a Diamante, in occasione della Giornata della Terra, si terrà una giornata di pulizia ambientale promossa da Plastic Free Onlus. L’iniziativa, con ritrovo alle ore 15:45 presso il Bar Marino, vedrà la partecipazione di numerosi volontari, cittadini e realtà associative del territorio, uniti dall’obiettivo comune di ridurre l’inquinamento da plastica e sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela ambientale.

Tra i protagonisti dell’evento spicca l’associazione Fratello Cuore, che sarà presente con il suo presidente, dott. Rosselli, noto per l’impegno in campo medico e nella prevenzione delle patologie cardiovascolari. La presenza di Fratello Cuore all’iniziativa sarà anche l’occasione per accendere i riflettori su un tema tanto attuale quanto preoccupante: il legame tra la diffusione delle microplastiche e i rischi per la salute del cuore.

“Non si tratta solo di salvaguardare l’ambiente – sottolinea il dott. Rosselli –. Oggi sappiamo, grazie a studi scientifici di rilievo, che le microplastiche e nanoplastiche possono accumularsi nel nostro organismo e, in particolare, essere presenti all’interno delle placche che ostruiscono le arterie coronarie e carotidi. Una scoperta che apre scenari inquietanti sul possibile ruolo di queste sostanze nell’aumento del rischio di infarto e ictus.”

Un messaggio potente, che collega in maniera diretta l’ambiente e la salute, rendendo ancora più urgente l’impegno quotidiano di ciascuno. “Questa è una battaglia che riguarda tutti – aggiunge Rosselli –. Dobbiamo agire ora, per noi e per le generazioni future”.

L’evento, organizzato con la collaborazione di Treedom come partner per la sostenibilità, è aperto a tutti. È possibile iscriversi tramite il sito plasticfreeonlus.it o il QR code riportato sulla locandina ufficiale.