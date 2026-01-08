Diamante, nuovi fondi PNRR e regionali: oltre 170mila euro per efficienza e ambiente

DIAMANTE – Il Comune di Diamante apre il 2026 consolidando il proprio piano di investimenti. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Achille Ordine, ha annunciato l’ottenimento di due nuovi finanziamenti, per un valore complessivo di circa 170.000 euro, destinati rispettivamente alla digitalizzazione amministrativa e alla tutela del territorio.

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale dell’Ente, le risorse provengono da due canali distinti:

Capacità Amministrativa (PNRR): Un importo di 44.920,57 euro assegnato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del Next Generation EU. Il fondo, denominato “Risorse nei Comuni”, mira a snellire la burocrazia locale, riducendo i tempi d’attesa per i cittadini e potenziando la qualità dei servizi digitali e fisici.

Riqualificazione Ambientale (Regione Calabria): Un contributo di 125.000 euro erogato dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria. Questi fondi saranno impiegati per il recupero di aree degradate e per la messa in sicurezza ambientale, con un focus specifico sui torrenti Corvino e Vaccuta.

Un elemento chiave del progetto regionale riguarda la prevenzione: il finanziamento prevede infatti l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza nelle aree oggetto di riqualificazione. L’obiettivo è duplice: prevenire l’abbandono illecito di rifiuti e monitorare la stabilità idrogeologica delle zone fluviali citate.

Il Sindaco Achille Ordine ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il lavoro sinergico tra la giunta e gli uffici tecnici: «L’ottenimento di questi finanziamenti rappresenta un risultato concreto dell’attività amministrativa — ha dichiarato il primo cittadino nel comunicato ufficiale —. Si tratta di risorse che consentiranno di rafforzare l’efficienza dell’Ente e d’intervenire in maniera significativa sulla riqualificazione e sulla salvaguardia del territorio».

Ordine ha poi ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel continuare a intercettare fondi extrabilancio (fondi che non gravano direttamente sulle casse comunali ma derivano da enti superiori) per rispondere alle esigenze della comunità «nel rispetto dei principi di efficacia, trasparenza e responsabilità amministrativa».

Con questi nuovi innesti finanziari, il Comune di Diamante conferma la tendenza, già emersa nel corso del 2025, a puntare sulla transizione digitale e sulla resilienza del territorio, temi centrali nell’agenda politica locale e nazionale.