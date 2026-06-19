Diamante rafforza il contrasto agli illeciti ambientali: nuove regole per il conferimento dei rifiuti

DIAMANTE – Nuova stretta del Comune di Diamante contro gli illeciti ambientali e il conferimento scorretto dei rifiuti. Con l’ordinanza n. 23 del 18 giugno 2026, l’amministrazione comunale introduce misure più incisive per contrastare abbandoni indiscriminati, comportamenti irregolari e situazioni di degrado che incidono sul decoro urbano e sulla qualità della vita.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di controllo e sensibilizzazione già avviato nel 2025 e prevede l’obbligo di realizzare mini-isole ecologiche private e di installare sistemi di videosorveglianza nelle aree destinate al conferimento dei rifiuti. Gli obblighi riguardano condomini e parchi privati, attività di ristorazione, strutture alberghiere, supermercati, aree di sosta camper, stabilimenti balneari e attività commerciali che effettuano somministrazione di alimenti e bevande.

L’obiettivo dell’ordinanza è quello di prevenire e contrastare comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti, rafforzando al tempo stesso il controllo del territorio e la responsabilizzazione dei soggetti che producono o gestiscono quantità significative di rifiuti.

«Non è più accettabile che il rispetto delle regole venga vanificato da comportamenti che producono degrado, aumentano i costi del servizio e danneggiano l’intera comunità», dichiara il sindaco di Diamante, Achille Ordine. «Le nuove disposizioni prevedono strumenti concreti di organizzazione e controllo: aree dedicate al conferimento, monitoraggio dei punti più esposti e sistemi di verifica nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Prendersi cura del territorio significa assumersi una responsabilità verso l’intera comunità».

Il primo cittadino sottolinea inoltre il valore strategico dell’immagine della città: «Diamante vive della propria immagine, della qualità degli spazi pubblici e dell’accoglienza. Difendere questi valori significa adottare misure concrete e pretendere il rispetto delle regole da parte di tutti. Chi opera correttamente deve essere tutelato; chi non lo fa deve sapere che il controllo sul territorio sarà rafforzato».

L’amministrazione comunale conferma così una linea improntata a maggiore ordine, controllo e responsabilità ambientale, ribadendo che la tutela dell’ambiente rappresenta un dovere condiviso e una condizione essenziale per preservare il decoro e l’attrattività del territorio.