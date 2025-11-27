Diamante si prepara ad accogliere “Mare Divino”, un evento dedicato ai temi del mare, del vino e della tutela del territorio

Diamante (CS), 27 novembre 2025 – Lunedì 1 dicembre, alle ore 17:30, presso il Museo DAC di Diamante (CS), avrà luogo “Mare Divino”, una giornata dedicata ai temi del mare come bene comune, del suo rapporto con il vino, eccellenza enogastronomica del territorio calabrese, e della tutela del nostro territorio.

Tali temi saranno oggetto di due importanti panel durante i quali verranno anche presentati nuovi scenari di valorizzazione della costa e del turismo locale, intervallati da interventi musicali curati dal compositore calabrese Luigi Maletta, che con il suo “Sinestesie Musicali” proporrà ai presenti un viaggio ultrasensoriale tra note e gusto.

A concludere l’evento la degustazione guidata da EnoguideEvoguide e lo showcooking a tema mare a cura dello chef Paolo Anselmo.