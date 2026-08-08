Diamante, stretta sulla presenza dei minori nelle ore notturne: vietato uscire da soli dopo l’1.30

di Nicoletta Toselli

DIAMANTE – Tutelare i più giovani, prevenire situazioni di disagio e devianza minorile e, nello stesso tempo, garantire maggiore sicurezza e una fruizione più serena degli spazi cittadini nelle ore notturne.

Sono gli obiettivi dell’ordinanza firmata dal sindaco di Diamante, Achille Ordine, che introduce specifiche limitazioni alla presenza in strada dei minori di 14 anni durante la notte.

Il provvedimento dispone, dalle ore 1.30 alle 6.30, il divieto di circolazione, sosta e frequentazione di spazi pubblici e luoghi aperti al pubblico per i minori di 14 anni che non siano accompagnati da un genitore, dal tutore legale o da un altro adulto responsabile della loro vigilanza.

La misura interessa l’intero territorio comunale di Diamante e resterà in vigore fino al 14 settembre 2026, andando quindi a coprire il periodo di maggiore affluenza turistica e di più intensa frequentazione notturna della città.

Alla base dell’ordinanza vengono richiamate esigenze legate non soltanto alla sicurezza e al decoro urbano, ma soprattutto alla tutela dei minori e alla prevenzione di fenomeni di disagio e devianza. L’intento è evitare che ragazzi molto giovani possano trovarsi, nelle ore più profonde della notte, senza la presenza e la vigilanza di un adulto.

Il provvedimento punta così a contemperare la vivacità della stagione estiva di Diamante, caratterizzata da una forte presenza di giovani e famiglie, con la necessità di assicurare condizioni di maggiore sicurezza negli spazi pubblici.

Non si tratta, dunque, di un divieto generalizzato per i minori di 14 anni: la limitazione riguarda esclusivamente la loro presenza senza accompagnamento nella fascia oraria compresa tra l’1.30 e le 6.30.