Diamante: un passo avanti verso una città più sostenibile

Due smoking area saranno presto allestite a Diamante (Cs). La Giunta comunale, guidata dal sindaco Achille Ordine, ha infatti deliberato su queste aree attrezzate con appositi raccoglitori per incentivare i fumatori a smaltire, in modo responsabile, i mozziconi di sigarette. “Un percorso legato alle tematiche ambientali promosse dall’Associazione Plastic Free Onlus, con la quale il Comune di Diamante ha rinnovato una partnership in tema di politiche che tutelino l’ambiente e i fondali marini. L’iniziativa, infatti, è legata a molteplici obiettivi, quali ad esempio la pulizia delle strade e delle spiagge e la salvaguardia degli ecosistemi del nostro mare, in modo sostenibile e che coinvolga tutti”, spiega Francesco Bartalotta, assessore alle Attività Istituzionali del Comune di Diamante. Le “smoking area” saranno installate sul lungomare di Viale Glauco e nella piazzetta Santa Maria dei Fiori a Cirella. “Queste apposite aree saranno delimitate da una linea gialla contenente due BIN, ossia posacenere a forma di sigaretta, e due cartelli informativi personalizzati con il logo dell’Associazione Plastic Free e lo stemma del Comune di Diamante. L’associazione e l’ente locale infatti diffonderanno il valore e l’importanza dell’iniziativa per sensibilizzare i fumatori con la creazione di aree dove sia incentivato il corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta”, continua l’assessore Bartalotta.

Stando alle stime fornite da Plastic Free, ogni anno in Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette – contengono più di 4mila sostanze chimiche, molte delle quali cancerogene e tossiche – finiscono nell’ambiente: un rifiuto così impattante che per degradarsi impiega 15 anni- Durante questo lento smaltimento rilascia sostanze e tossine che hanno serie ripercussioni sull’ambiente e sugli ecosistemi marini.

“Le cifre sono importanti: quasi il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi che purtroppo finiscono in spiaggia, a mare, nei torrenti, tanto da essere inghiottiti da uccelli e animali marini, provocandone spesso avvelenamento da tossine o soffocamento. L’installazione di queste aree nella nostra Città, insieme ad altre misure di politiche ambientali, puntano pertanto a invertire la rotta, con la consapevolezza che ogni gesto può impattare sulla natura. È quindi un’occasione per tutelare gli spazi urbani, le nostre spiagge e il nostro mare”, conclude l’assessore Francesco Bartalotta.