Dichiarazione del presidente del gruppo consiliare Forza Azzurri Giacomo Crinò

“Il presidente Roberto Occhiuto rappresenta un esempio di serietà, trasparenza e alto senso delle istituzioni. È stato ed è il motore di un cambiamento profondo e concreto nella storia politica e amministrativa della Calabria.

Di fronte all’informazione di garanzia che lo riguarda, ribadiamo la nostra assoluta fiducia nella sua persona e nella sua integrità. Siamo certi che saprà chiarire ogni aspetto e dimostrare la propria totale estraneità ai fatti contestati.

In un momento delicato come questo, il nostro sostegno non viene meno: al contrario, si rafforza. Il gruppo consiliare Forza Azzurri è e resterà al fianco del presidente Occhiuto, con convinzione e determinazione.”

Giacomo Pietro Crinò