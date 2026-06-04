Vibo Valentia

Dichiarazione di incandidabilità, Macrì rassicura i cittadini di Tropea

Nessun effetto immediato sull'attività amministrativa dell'ente.

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio16 minuti fa
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giovanni macrì

Dichiarazione di incandidabilità da parte del Tribunale di Vibo Valentia a seguito dello scioglimento, nell’aprile del 2024, degli organi elettivi per sospetti di infiltrazione mafiosa, il Sindaco Giovanni Macrì rassicura i cittadini: tale pronuncia non produce alcun effetto immediato sull’attività amministrativa dell’Ente, la quale prosegue con assoluta regolarità, dedizione e nell’esclusivo interesse della nostra Città.

Il rispetto istituzionale aggiunge il Primo Cittadino mi impone di non commentare la Sentenza che sarà oggetto di impugnazione, considerato che la richiesta è stata accolta solo per la mia persona e non anche per l’Assessore Greta Trecate, venendo già parzialmente incrinata la richiesta di parte attrice.

Sarà mia premura conclude Giovanni Macrì fornirvi ulteriori e dettagliati aggiornamenti sui numerosi punti programmatici e sugli impegni istituzionali che ci attendono in occasione della prossima seduta del Consiglio Comunale.

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Graziano Tomarchio

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