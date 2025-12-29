Dichiarazione Reddituale (anno reddito 2023): obbligo di invio entro il 28 febbraio 2026
Disponibile una videoguida personalizzata che aiuta i pensionati a inviare la dichiarazione online tramite il servizio RED precompilato In arrivo.
I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a trasmettere all’INPS la propria dichiarazione reddituale entro il termine del 28 febbraio 2026, al fine di mantenere correttamente il proprio trattamento pensionistico.
L’adempimento riguarda i redditi relativi all’anno 2023 e può essere effettuato comodamente da casa, in autonomia oppure con l’aiuto di familiari o persone di fiducia, utilizzando il servizio RED Precompilato, disponibile online nell’area riservata MyINPS.
Attraverso il servizio RED Precompilato, il pensionato può verificare i dati reddituali già comunicati negli anni precedenti, confermarli oppure rettificarli e integrarli, con il supporto di un assistente virtuale che fornisce indicazioni utili durante la compilazione.
Questo consente di semplificare l’adempimento e ridurre il rischio di errori o omissioni che potrebbero incidere sulle prestazioni collegate al reddito.
Per accompagnare i pensionati nell’adempimento dell’obbligo, INPS mette a disposizione anche una videoguida personalizzata e interattiva, rivolta ai pensionati che non risultano aver ancora comunicato i redditi rilevanti per l’anno 2023.
La videoguida spiega in modo semplice:
- perché è necessario inviare la dichiarazione reddituale entro il 28 febbraio 2026;
- quali redditi devono essere comunicati;
- come utilizzare il servizio RED Precompilato online;
- quali sono le conseguenze in caso di mancato invio.
Al termine del video, un collegamento diretto consente di accedere immediatamente al servizio RED Precompilato, facilitando il passaggio dall’informazione all’azione.
Quest’anno sono circa 680 mila i pensionati che possono accedere alla propria videoguida personalizzata, disponibile nell’area riservata MyINPS, tramite:
- il portale www.inps.it > My INPS, previa autenticazione con credenziali, utilizzando il link presente in calce all’Avviso nella sezione Notifiche, segnalato via SMS o e-mail a tutti gli utenti che hanno comunicato all’Istituto i propri contatti;
- l’app Inps mobile – previa autenticazione, aprendo la sezione Notifiche e utilizzando il link per visualizzare la video guida, presente in calce all’Avviso;
- l’app IO, previa autenticazione, aprendo la notifica inviata all’utente contenente il link di accesso alla video-guida;
- il QR code o il link riportati nella lettera di sollecito Dichiarazione RED.
La video-guida, oltre a ricordare la scadenza per l’invio, le diverse modalità di trasmissione della dichiarazione per l’anno reddito 2022, le modalità per gli espatriati prima e dopo il 2022, comunica anche la possibilità di verificare tramite il servizio Consulente digitale delle pensioni l’eventuale diritto ad ulteriori prestazioni.
Grazie a questo servizio di comunicazione digitale, progettato ed erogato per la prima volta nel 2022 nell’ambito del progetto PNRR Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti, l’Istituto ha registrato un incremento progressivo della percentuale delle dichiarazioni reddituali rientrate, con conseguente significativa riduzione delle sospensioni e revoche delle prestazioni collegate al reddito.
L’ incremento delle dichiarazioni rientrate con la video guida personalizzata è collegato alla crescita dell’uso del servizio RED Precompilato accessibile dal pulsante in fondo al video: il tasso delle dichiarazioni reddituali pervenute online a seguito delle campagne solleciti è cresciuto dal 4,20% (dato della campagna solleciti anno reddito 2018, ante rilascio del servizio di video-guida personalizzata) al 7.59% (dato campagna solleciti con video-guida anno reddito 2022).