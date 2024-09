Dieta Mediterranea, protocollo d’intesa tra l’Accademia Cucina Mediterranea di Spilinga e quella di Nicotera

Siglato tra Corrado Rossi, Direttore dell’Accademia Internazionale Cucina Mediterranea” di Spilinga e Antonio Leonardo Montuoro, Presidente dell’Accademia “Internazionale della Dieta Mediterranea” di Nicotera un protocollo d’intesa con lo scopo di valorizzare della Dieta Mediterranea attraverso seminari, workshop e incontri.

“È già in programma per i prossimi mesi un calendario ricco di incontri. Oggi più di ieri c’è bisogno di cibo sano e l’alimentazione “protettiva” della dieta mediterranea è di fondamentale importanza per gli individui di tutte le età.

Miriamo a valorizzare i principi cardine della Dieta Mediterranea anche attraverso le cooking class rivolte ad un pubblico proveniente da tutto il mondo”, afferma Corrado Rossi, Direttore dell’Aicm e Ambasciatore della Dieta Mediterranea

“Ultimamente abbiamo avuto come ospiti un nutrito gruppo di turisti provenienti dall’Australia ed un tour operator dalla Romania. Ci aspettiamo nei prossimi mesi turisti dal Canada ai quali somministreremo un breve test sulla “conoscenza della Dieta Mediterranea”.

L’intento è quello di creare un vero e proprio osservatorio sul turismo e sulla conoscenza della Dieta Mediterranea all’interno della nostra Accademia”, aggiunge.

I benefici della Dieta Mediterranea sono ormai noti, è quella più adatta alla salute del nostro cuore.

“Con la firma del protocollo d’intesa tra le due Accademie si suggella un percorso di sinergia per la valorizzazione delle tradizioni della cucina mediterranea con lo stile di vita della dieta mediterranea” afferma Montuoro, Presidente dell’Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea, un connubio di saperi e sapori da tramandare alle generazioni future al fine di far rivivere la sapienza nutrizionale dei nostri avi che, sapientemente, ci hanno tramandato da millenni.

Un ritorno alle radici dell’alimentazione salutistica correlata alla moderazione dei pasti, alla stagionalità dei prodotti e all’attività motoria che include passeggiate in un ambiente tipicamente mediterraneo che offre la magia di panorami, paesaggi, centri storici e bellezze naturali che rappresentano l’arte e la cultura di un sentire italiano e mediterraneo, tanto amato nell’immaginario collettivo delle varie culture e popolazioni mondiali”.