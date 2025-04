Difendere la Riserva di Castrovillari è difendere il futuro di tutti noi

Si è appena conclusa la manifestazione promossa da “Solidarietà e Partecipazione” a Castrovillari.

Una manifestazione sentita e partecipata che ha fatto alzare una voce chiara e forte: “Sì alla Riserva Naturale! No alla politica nemica del bene comune!”.

«Oggi più che mai afferma il sodalizio dobbiamo essere consapevoli: il nostro territorio la preziosa ed unica fascia pedemontana, rischia di essere letteralmente cancellato sotto una colata di pannelli fotovoltaici, senza una visione, senza un rispetto per la terra che ci ospita, senza alcuna cura per il futuro dei nostri figli.

Oggi più che mai dobbiamo sapere che la nostra salute, la nostra aria, le nostre opportunità di sviluppo vero e duraturo, il nostro diritto a vivere in un ambiente sano, sono sotto attacco. Un attacco che viene alimentato anche da complici e pavidi silenzi.

Non possiamo più permettere che la tutela del territorio e delle fasce più deboli della popolazione siano ostaggi degli interessi di pochi, sorretti da questi colpevole silenzi e da attivi boicottaggi di una politica e di un politico che dovrebbero rappresentarci e che, invece, supportano interessi speculativi e personali.

La logica di chi ostacola la nascita della Riserva Naturale di Castrovillari è la stessa che ha fatto e fa remare contro il nostro Ospedale, la stessa che non ha mosso né muove un dito per il Tribunale di Castrovillari.

È la stessa mentalità miope, autoconservativa, dannosa, che avvelena la speranza e impedisce ogni reale possibilità di riscatto per la nostra terra.

Ma oggi, insieme, abbiamo dimostrato, ancora una volta, che questa logica di potere non ci rappresenta. Non ci piegheremo. Non ci stancheremo.

Insieme a tantissimi cittadini, associazioni, comitati, continueremo a denunciare ogni ingiustizia, a combattere ogni tradimento, a difendere a testa alta i diritti della nostra comunità.

Perché concludono la Riserva è di tutti. Perché il futuro di Castrovillari non si svende. Si difende».