Difendiamo il mare dalla plastica”, il nuovo progetto green di Perla dello Stretto

Grande successo per la campagna di sensibilizzazione “Difendiamo insieme il mare dalla plastica” ideata e promossa dal Centro Commerciale Perla dello Stretto.

Una iniziativa per la tutela delle spiagge e del mare in linea con l’ormai consolidata “mission” sociale dello shopping center di Villa San Giovanni che ha lanciato un forte messaggio di salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema.

Raccolta differenziata, contrasto all’abbandono delle cicche delle sigarette, valorizzazione del nostro meraviglioso mare: sono stati questi alcuni dei temi affrontati nelle varie tappe del “Perla Summer Tour 2022” tra le splendide località turistiche di Scilla, Cannitello, Catona, Gallico, Pentimele e Reggio Calabria.

I bagnanti, coinvolti nei vari lidi, hanno apprezzato l’iniziativa rispondendo in modo positivo e concreto alle attività di sensibilizzazione e animazione proposte.

«Nel corso del nostro evento spiega Sonia Chillè, referente marketing di Perla dello Stretto abbiamo colto da parte della gente un’ampia partecipazione ed un’alta capacità di recepire l’importante messaggio. In particolare, le nuove generazioni hanno dimostrato una spiccata sensibilità nei confronti del tema ambientale ed una forte volontà di invertire la rotta eliminando abitudini scorrette e dannose.

In tale direzione, abbiamo regalato ai bagnanti ed agli stabilimenti balneari alcuni gadget e numerosi contenitori portacicche riutilizzabili. Abbiamo inoltre, invitato la gente a scaricare la nostra nuova app che contiene giochi digitali tra cui “Salva la balena”, incentrati proprio sulla salvaguardia del mare».

Una scelta vincente quella del Centro Commerciale Perla dello Stretto che ha deciso di “trasferire” l’impegno a favore dell’ambiente oltre i propri “confini” e che confluirà in una trasmissione web in tre puntate con immagini e interviste, la cui messa in onda è prevista nei prossimi giorni sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dello shopping center.