Digitale per tutti: a Bova Marina un nuovo Centro di Facilitazione Digitale

L’Ambito Territoriale Sociale n. 4 (Melito di Porto Salvo Comune capofila) amplia la rete dei servizi digitali.

Da oggi i cittadini avranno un nuovo punto di riferimento: è operativo a Bova Marina il secondo Centro di Facilitazione Digitale, attivato nell’ambito della misura 1.7.2 del PNRR – “Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale”.

Il centro nasce in collaborazione con il Comitato Regionale P.G.S. Calabria A.P.S., realtà con oltre quarant’anni di esperienza nello sport, nella formazione e nella promozione sociale. Obiettivo: ridurre il divario digitale e garantire a tutti un accesso facile, gratuito e inclusivo ai servizi online.

Il nuovo Centro è pensato per chi ha difficoltà con smartphone, computer o servizi online della Pubblica Amministrazione. Cinque facilitatori digitali seguiranno i cittadini passo dopo passo, con corsi e assistenza personalizzata, sia individuale che di gruppo.

Tra i servizi offerti:

attivazione e utilizzo dello SPID;

accesso e gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico;

supporto per e-mail e PEC;

uso delle principali app pubbliche (IO, PagoPA, 18app, Carta del Docente);

consigli di navigazione sicura e protezione dati;

assistenza per PC e smartphone (configurazioni, app, videochiamate);

laboratori digitali e corsi su misura;

aiuto nella compilazione e digitalizzazione del Curriculum Vitae.

Tutti i servizi sono gratuiti e aperti ai cittadini dai 16 anni in su, grazie ai fondi del PNRR.

Le attività si svolgono in presenza presso la Casa Salesiana “Don Bosco” di Bova Marina (Via dei Salesiani snc).

Su richiesta, il servizio potrà essere attivato anche in altri Comuni dell’Ambito, presso sedi comunali, parrocchie o associazioni.

Dal 26 agosto 2025 sarà possibile fissare un appuntamento tramite:

E-mail: facilitazionedigitale@pgscalabria.it

WhatsApp: +39 328 003 5498

Telefono: +39 0965 1892251

La transizione digitale deve essere per tutti: «con questo nuovo centro spiega il Presidente del Comitato Regionale vogliamo accompagnare i cittadini nella sfida della transizione digitale.

Nessuno deve restare indietro: il digitale non è un privilegio, ma un diritto che apre opportunità di lavoro, servizi e inclusione sociale».

Un altro punto di facilitazione digitale è attivo presso Motta San Giovanni, gestito dall’Associazione Attendiamoci ETS, presso Officine del lavoro contrada Lavandara, Lazzaro.

Tutti i venerdi gli ETS gestori dei due punti dell’ATS, Comitato Regionale P.G.S. Calabria A.P.S. e dall’Associazione Attendiamoci ETS garantiranno l’apertura del punto di facilitazione digitale presso il Comune di Melito di Porto Salvo, Viale della Libertà snc, piano primo dalle 09:30 alle 12:30.

Gli appuntamenti potranno essere concordati telefonicamente contattando il numero 0965/775106.