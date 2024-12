“D’Improvviso”. il nuovo lavoro di Daniele FABIO: dalla tradizione alla chitarra: 20 canti popolari riarrangiati

È uscito anche l’ultimo frammento di questo fine d’anno eccezionale per Daniele Fabio: il videoclip “D’Improvviso”, composizione originale dello straordinario performer chitarristico, prodotto dalla Compagnia Teatrale BA17 e diretto da Angelica Artemisia Pedatella. Frutto di evocazioni bachiane, mediorientali e pulsazioni di danze del sud Italia, l’opera è stata scritta in un «unico impulso creativo», come lo stesso Fabio ha dichiarato, frutto della sua poetica sincretica e dall’energia potente. Il lavoro è il coronamento di una stagione eccezionale che ha visto l’uscita dell’opera “20 CANTI POPOLARI ITALIANI” per le Edizioni Curci, ideato e diretto da Filippo Michelangeli, il progetto è stato inciso dal celebre chitarrista Giulio Tampalini, con una preziosa prefazione di Giorgio Battistelli. L’esplorazione musicale nel 2024 è stata particolarmente intensa per Daniele Fabio che, armonizzando e trascrivendo le melodie tradizionali italiane, ha scritto una pagina di storia chitarristica importante nel repertorio di questo strumento eccezionale. La sua ispirazione inarrestabile ha regalato nello scorcio di questo 2024 la composizione originale per archi “D’Improvviso”, che vede l’interpretazione del virtuoso Pasquale Allegretti Gravina. In una Cosenza dall’atmosfera surreale le strofe e il suono acuto del violino nella fantasia accesa a cui Daniele Fabio ci ha abituato, disegnano un momento di pura bellezza per gli ascoltatori. Se nei “20 Canti Popolari Italiani” Fabio ha saputo coniugare la qualità tecnica e la sua grande sensibilità artistica restituendo al termine “popolare” la sua autentica poesia, con questa combinazione di suono e virtuosismo in “D’Improvviso” tocca momenti di profondissima estasi. Dice di lui Giorgio Battistelli: «Daniele Fabio coniuga qualità tecniche e artistiche in un equilibrato connubio. È l’esaltazione delle complesse potenzialità presenti, in nuce, nella semplicità: una sorta di “semplessità”, risvegliata dalle suggestioni della riscrittura di queste musiche. La tradizione orale e quella della musica scritta trovano allora, in queste rielaborazioni, un dialogo che suscita emozioni ed empatia in chi ascolta». Dopo i recenti concerti in Francia e una tournée in Sicilia, Fabio si prepara ad aprire un 2025 ricco di novità che portano la sua musica verso livelli di ascolto sempre più importanti. È appena uscito anche il suo sito personale. Numerosi i workshop e gli incontri gremiti da musicisti e allievi affascinanti dalla sua composizione in grado di coniugare il mondo classico, folklorico con il linguaggio contemporaneo. «La musica è un viaggio affascinante che è impossibile stancarsi di rifare ogni volta. Ultimamente, insieme ai 20 canti popolari che mi hanno permesso di esplorare l’Italia da un punto di vista assolutamente inedito, mi sono dedicato alle composizioni per archi e ho eseguito la mia musica con il quartetto. Dal teatro ai concerti, credo che la musica sia una straordinaria risorsa che ci aiuta ad interpretare la vita quotidiana, ce la rende eccezionale», spiega Daniele Fabio, che sta completando di comporre una nuova opera. Le sue qualità di polistrumentista, cantante e arrangiatore lo hanno portato ad essere ingaggiato in diverse produzioni discografiche. «Dopo questo ultimo tour de force compositivo – continua il chitarrista – mi concentrerò su alcuni dei progetti che mi permettono di instaurare con il pubblico un rapporto più intimo. Voglio che la musica sia comunicazione completa a tutti i livelli, che apra anche le porte del dialogo. Tutto quello che succede intorno alla musica ci conferma che di questo abbiamo bisogno più che mai». Tuttavia l’intensa attività concertistica continuerà ad alternarsi alle richiestissime masterclass, ci assicura il maestro. «La composizione “D’improvviso” in fondo interpreta un po’ la mia vita, dove tutto succede così, senza che io possa del tutto prevederlo… d’improvviso. Per cui, non lascio nulla indietro, ma necessariamente ogni progetto mi spinge a rimodulare la via che percorrevo».

“20 Canti Popolari Italiani” è disponibile nei migliori negozi di musica e nelle edicole, mentre il brano “D’Improvviso” è fruibile su YouTube e su Spotify, oltre che su partitura edita da Curci.