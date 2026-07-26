Dipignano punta sull’innovazione: il Museo del Rame al centro di una rete dei Borghi Intelligenti

di Nicoletta Toselli

DIPIGNANO – Una giornata di confronto, idee e progettazione per immaginare il futuro dei borghi attraverso cultura, innovazione e nuove tecnologie.

È quella vissuta al Museo del Rame di Dipignano, nella suggestiva dimora storica che, grazie alla Fondazione del Museo del Rame e degli Antichi Mestieri, presieduta da Guglielmo Guzzo, e all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Eugenio Gallo, ha ospitato il convegno promosso dal professor Pietro Pantano dell’Università della Calabria e organizzato da Desme Digital, realtà informatica di Lamezia Terme.

I lavori sono stati coordinati dall’associazione Destinazione Jassa, presieduta da Carlo Misasi, recentemente nominato amministratore delegato della Fondazione del Museo del Rame e degli Antichi Mestieri.

Oltre venti interventi tra relazioni, contributi scientifici e testimonianze hanno animato la giornata di studio. Docenti universitari, direttori di musei, rappresentanti del Cluster del Made in Italy, professionisti e operatori culturali hanno condiviso esperienze e progetti con un obiettivo comune: costruire una rete di aree museali e territori interconnessi, capaci di valorizzare il patrimonio culturale attraverso l’innovazione.

Dal confronto ha preso forma una visione condivisa: fare di Dipignano il Borgo dell’Innovazione, trasformandolo in un sito pilota per un’attività progettuale destinata a superare i confini della Calabria e a diventare un modello replicabile a livello nazionale.

Tra le proposte illustrate figurano mappe e piattaforme digitali capaci di raccontare l’identità del territorio, favorire la conoscenza dei luoghi e creare nuove modalità di interazione con cittadini e visitatori.

Accanto a queste, la realizzazione di una biblioteca transmediale collegata ad analoghe realtà italiane e di un polo dedicato alla formazione diffusa, inserito nel progetto Jassa AI, per promuovere competenze e innovazione direttamente nei territori.

Prende così forma un percorso che immagina anche un sistema virtuale capace di mettere in rete il Museo del Rame con le eccellenze culturali, artigianali e produttive del territorio, creando nuove opportunità di promozione e valorizzazione dell’identità locale.

Accanto alle infrastrutture tecnologiche, un ruolo centrale sarà affidato alle esperienze. Laboratori e mostre che fanno rivivere i Borghi Intelligenti, dove memoria, saperi e innovazione tornano a dialogare con le comunità, trasformando il patrimonio culturale in occasione di partecipazione, formazione e sviluppo.

Non un semplice progetto, ma una visione che mette in rete persone, luoghi e competenze, dimostrando come l’innovazione possa nascere dalle radici più profonde di un territorio.

È questa la prospettiva emersa dall’incontro di Dipignano, destinata a rafforzare il dialogo tra università, istituzioni, imprese e comunità locali per costruire una rete dei Borghi Intelligenti.