Diritti dei minori, in Consiglio regionale via libera alla proposta di Cirillo per rafforzare l’Osservatorio regionale

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato a maggioranza, nella seduta odierna, la proposta di legge di iniziativa del Presidente dell’Assemblea legislativa, Salvatore Cirillo, recante “Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017”, finalizzata ad aggiornare e rafforzare il sistema regionale di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il provvedimento interviene sulla legge istitutiva dell’Osservatorio regionale per i minori, adeguandola all’evoluzione del contesto sociale e normativo e armonizzandola con l’impostazione dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Tra gli aspetti principali della riforma vi è la trasformazione dell’organismo in Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, con un ampliamento delle finalità e delle competenze, superando una visione limitata alla sola condizione del minore e adottando un approccio più ampio e integrato sui temi della crescita, dell’inclusione, della partecipazione e del benessere dei bambini e degli adolescenti.

La legge rafforza inoltre la composizione dell’Osservatorio attraverso l’inserimento di qualificati rappresentanti delle società medico-scientifiche dell’area pediatrica operanti in Calabria e prevede la possibilità di coinvolgere esperti in ambiti strategici quali inclusione, disabilità, integrazione dei minori stranieri, comunicazione, sport, cultura ed educazione ambientale.

«Ho voluto fortemente questa proposta afferma Cirillo perché credo che oggi sia necessario dotare la Calabria di uno strumento più moderno, partecipato e capace di leggere in profondità i bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza.

Parliamo di temi che riguardano non soltanto la tutela dei minori, ma la qualità sociale, educativa e culturale delle nostre comunità».

Il provvedimento rafforza anche il ruolo dell’Osservatorio come organismo di studio, monitoraggio e coordinamento delle politiche regionali dedicate all’infanzia e all’adolescenza, prevedendo una relazione annuale sullo stato dei bambini e degli adolescenti in Calabria, utile anche a orientare le future politiche regionali e le direttive agli enti locali.

«Il coinvolgimento dei pediatri e l’apertura a competenze multidisciplinari prosegue il Presidente del Consiglio regionale consentirà di affrontare con maggiore efficacia questioni centrali come inclusione, prevenzione delle fragilità, benessere psicologico, partecipazione giovanile e contrasto alla povertà educativa.

È un approccio che punta a costruire una rete stabile tra istituzioni e territorio».