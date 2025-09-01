Cosenza

Disciplinata a Caloveto la custodia dei cani “strumento di civiltà, igiene e convivenza civile”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio22 minuti fa
32 minuto di lettura

Umberto Mazza

Un nuovo strumento di civiltà per garantire ordine, sicurezza e rispetto reciproco.

Il Comune si dota del primo atto per la conduzione e la custodia dei cani sul territorio, con l’obiettivo di tutelare l’igiene, il decoro urbano e la serena convivenza tra cittadini e gli animali d’affezione.

Il complesso di regole e norme sono contenute in un’ordinanza firmata dal Sindaco Umberto Mazza e prevede che gli amici a quattro zampe dovranno essere custoditi in modo tale da non costituire pericolo o disturbo.

In aree pubbliche sarà obbligatorio l’uso del guinzaglio non superiore ad un metro e mezzo mentre per i cani di indole aggressiva è prevista anche la museruola, da applicare in ogni circostanza e su richiesta delle autorità.

Il provvedimento sindacale prevede, inoltre, che i proprietari saranno responsabili della pulizia degli spazi pubblici. Le deiezioni dovranno essere immediatamente raccolte e smaltite correttamente.

Sarà vietato lasciare i cani vagare liberamente su tutto il territorio comunale ed il rispetto di questa norma è essenziale per mantenere pulite strade, marciapiedi e spazi pubblici.

Chi possiede o detiene un cane, inoltre, dovrà rispondere civilmente e penalmente di eventuali danni o molestie arrecati dall’animale. Sarà, quindi, obbligatoria l’iscrizione all’anagrafe canina e la vaccinazione antirabbica.

L’ordinanza è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull’Albo Pretorio, avvenuta lo scorso giovedì 28 agosto e resterà valida fino a eventuale revoca o modifica.

Per chi non rispetta le prescrizioni sono previste sanzioni amministrative da 50 a 500 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

La Polizia Municipale e le forze dell’ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto delle disposizioni

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio22 minuti fa
32 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio