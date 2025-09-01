Disciplinata a Caloveto la custodia dei cani “strumento di civiltà, igiene e convivenza civile”

Un nuovo strumento di civiltà per garantire ordine, sicurezza e rispetto reciproco.

Il Comune si dota del primo atto per la conduzione e la custodia dei cani sul territorio, con l’obiettivo di tutelare l’igiene, il decoro urbano e la serena convivenza tra cittadini e gli animali d’affezione.

Il complesso di regole e norme sono contenute in un’ordinanza firmata dal Sindaco Umberto Mazza e prevede che gli amici a quattro zampe dovranno essere custoditi in modo tale da non costituire pericolo o disturbo.

In aree pubbliche sarà obbligatorio l’uso del guinzaglio non superiore ad un metro e mezzo mentre per i cani di indole aggressiva è prevista anche la museruola, da applicare in ogni circostanza e su richiesta delle autorità.

Il provvedimento sindacale prevede, inoltre, che i proprietari saranno responsabili della pulizia degli spazi pubblici. Le deiezioni dovranno essere immediatamente raccolte e smaltite correttamente.

Sarà vietato lasciare i cani vagare liberamente su tutto il territorio comunale ed il rispetto di questa norma è essenziale per mantenere pulite strade, marciapiedi e spazi pubblici.

Chi possiede o detiene un cane, inoltre, dovrà rispondere civilmente e penalmente di eventuali danni o molestie arrecati dall’animale. Sarà, quindi, obbligatoria l’iscrizione all’anagrafe canina e la vaccinazione antirabbica.

L’ordinanza è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull’Albo Pretorio, avvenuta lo scorso giovedì 28 agosto e resterà valida fino a eventuale revoca o modifica.

Per chi non rispetta le prescrizioni sono previste sanzioni amministrative da 50 a 500 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

La Polizia Municipale e le forze dell’ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto delle disposizioni