Disordini in consiglio comunale a Paola, Graziano Di Natale scrive al prefetto

Oggi il consigliere comunale Graziano Di Natale ha inviato una lettera al Prefetto di Cosenza, chiedendo di essere ascoltato riguardo a fatti che considera di estrema gravità.

“Subisco una campagna di odio da parte di alcuni soggetti noti alle forze dell’ordine, i quali, a mio avviso, non hanno nulla a che fare con i fatti accaduti in Consiglio Comunale”, ha dichiarato Di Natale.

“Ritengo fondamentale poter esercitare il mio ruolo pubblico in piena libertà, esprimendo le mie opinioni nel rispetto delle leggi vigenti, senza timore di ripercussioni o intimidazioni”.

Di Natale ha inoltre evidenziato come il clima attuale sia pesante e preoccupante, ma ha ribadito la sua determinazione: “Ho già ricoperto in passato il ruolo di vicepresidente della Commissione regionale

antindrangheta e non mi lascerò intimidire da minacce o pressioni.

Vado avanti conclude con determinazione, pronto a difendere i valori di libertà e giustizia che devono guidare la nostra comunità”.