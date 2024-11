Dissesto idrogeologico a Caloveto, approvato progetto per 1,2 milioni di euro

Dissesto idrogeologico, la strada Calano-Ferulia verrà messa in sicurezza.

Approvati i progetti definitivo ed esecutivo, l’Amministrazione Comunale concorre ora per l’accesso ai finanziamenti da parte degli enti sovracomunali. L’investimento previsto ammonta ad euro 1,2 milioni.

Sul governo del dissesto idrogeologico dichiara il Sindaco Umberto Mazza continueremo a ricercare tutte le possibili fonti di finanziamento extra bilancio per innalzare progressivamente il livello di sicurezza dei cittadini rispetto a tutte le emergenze e criticità presenti nel perimetro comunale.

Alla luce delle indagini e dei sopralluoghi effettuati prosegue il Primo cittadino si è ritenuto opportuno mettere in atto interventi di consolidamento e di allargamento della sede stradale per una lunghezza di circa 160 metri, oltre che l’asportazione di materiale dal versante della montagna in maniera da alleggerirne il carico.

I lavori permetteranno la realizzazione di un nuovo muro in cemento armato e di nuove cunette per la strada. Inoltre, il versante montano verrà messo in sicurezza tramite l’installazione di reti paramassali.

Continueremo a mappare conclude Mazza tutte le potenziali situazioni di pericolo, sforzandoci di reperire altre fonti per intervenire tempestivamente ed evitare il rischio di isolamento, più alto nei nostri comuni.