Dissesto idrogeologico in Calabria, investimenti record

La Calabria sta finalmente vedendo un’inversione di tendenza storica nella gestione del dissesto idrogeologico.

Grazie all’impegno del Presidente Occhiuto e del Commissario Nardi, stiamo assistendo a risultati concreti che testimoniano un cambio di passo decisivo per la sicurezza del nostro territorio, soprattutto nell’area della Sila Greca. Longobucco e Cropalati, infatti, saranno prossimi destinatari di un finanziamento complessivo di oltre 5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e della grande arteria di collegamento della Sila-Mare, che una volta completata fino all’innesto con la Statale 106 rappresenterà un vero propulsore di sviluppo per l’intera Valle del Trionto.

Lo dichiara il Consigliere regionale e Presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, commentando i dati rilanciati dal Commissario delegato al Dissesto idrogeologico della Calabria rispetto alla mole di interventi che saranno messi a terra nella nostra regione.

I numeri parlano chiaro: un aumento del 700% nelle gare pubblicate, un incremento del 575% nei contratti di lavoro e del 156% nei progetti esecutivi rispetto al triennio precedente.

Questi dati sottolinea dimostrano un’accelerazione senza precedenti nel piano di mitigazione del dissesto idrogeologico, un problema che da decenni, ormai, tiene in trappola lo sviluppo della nostra regione.

Gli investimenti stanziati aggiunge con 44 milioni di euro destinati a 18 interventi, rappresentano un segnale forte di attenzione verso la prevenzione e la manutenzione del territorio.

In particolare, gli interventi previsti per la Sila-Mare e Longobucco, con il ripristino delle briglie sul fiume Trionto, sono fondamentali per la sicurezza di un’area che ha subito gravi danni anche nel recente passato.