Distretto Jonio Sud, punti prelievo in tutti i comuni dell’entroterra montano

Sanità territoriale, il servizio dei Punti Prelievo sarà esteso a tutti i comuni dell’entroterra montano del distretto Jonio Sud per consentire ai cittadini di usufruire di servizi diagnostici fondamentali, riducendo ulteriormente i disagi legati agli spostamenti verso i presidi sanitari più distanti.

È quanto fa sapere il presidente della terza commissione sanità del Consiglio Regionale Pasqualina Straface sottolineando come, seppur nel quadro critico e complicato del sistema sanitario ereditato dal passato, l’azione del Presidente e Commissario Roberto Occhiuto continua a produrre risultati tangibili per migliorare nei territori la garanzia del diritto alla salute e alla sanità pubblica.

Quanti fino a ieri continua hanno rivestito ruoli politici ed istituzionali, anche nazionali, all’interno di aree politiche che hanno, di fatto, malgovernato e distrutto la sanità calabrese, dovrebbero avere l’onestà intellettuale di ammettere che, mentre oggi vengono prodotti questi risultati sui territori, fino a qualche anno fa in Calabria non si aveva neanche la possibilità di verificare ed approvare i bilanci perché la contabilità delle ASP era spesso orale e perché non si aveva così come dichiaravano rappresentanti politici di Governo e commissari straordinari dell’epoca alcuna contezza del debito prodotto in un sistema sanitario ridotto in macerie e che faticosamente adesso si sta ricostruendo da zero.

Dov’erano e perché non parlavano ieri, i loquaci ex parlamentari di oggi, rispetto al disastro che era sotto gli occhi di tutti e che da tre anni si sta cercando di risanare?

Il Distretto Sanitario Jonio Sud aggiunge la Presidente della terza commissione sanità sta implementando una serie di interventi che mirano a mitigare il disagio di coloro che abitano nei comuni dell’entroterra montano.

Grazie all’efficienza della rete sanitaria territoriale, non si segnalano criticità per quanto riguarda la Medicina di Base, con almeno un medico di famiglia attivo in ogni comune e che l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), attiva 7 giorni su 7, ha visto un incremento significativo nel numero di pazienti presi in carico, supportata anche dall’apporto delle strutture private accreditate che collaborano con l’Azienda dal mese di marzo 2024.

Nel distretto ricorda la Presidente Straface sono stati attivati ambulatori specialistici a Corigliano-Rossano, Cariati e Crosia con l’offerta di tutte le branche specialistiche previste dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

Inoltre, sono stati istituiti ambulatori specialistici nei comuni più piccoli, tra cui Longobucco (dove per la Casa di Comunità si sta verificando la staticità dell’immobile), Mandatoriccio, Campana e Bocchigliero, con la presenza di specialisti in cardiologia, diabetologia, geriatria, ortopedia e endocrinologia, oltre ai punti prelievo per la gestione della salute.