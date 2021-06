Diversi controlli dei carabinieri a Taurianova, eseguiti 3 arresti e 6 denunce per vari illeciti

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

A Taurianova, i Carabinieri, nei giorni scorsi, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione della criminalità comune, hanno denunciato 6 persone per oltraggio a Pubblico Ufficiale, violazioni degli obblighi imposti da misure cautelari, possesso di sostanze stupefacenti, e arrestato 3 soggetti.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Taurianova hanno arrestato in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi, un 62enne e un 40enne del posto, congiunti, i quali devono espiare una pena definitiva residua di oltre 3 anni di reclusioni in carcere, a fronte della pena complessiva di 6 anni e 4 mesi, per essersi resi responsabili, a partire dal 2010, di gravi reati come quello di usura, estorsione e percosse nei confronti di alcuni soggetti nel territorio della Piana di Gioia Tauro.

A Varapodio, invece, i militari della Stazione, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per espiazione di pena definitiva in regime di detenzione domiciliari emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi nei confronti di un 72 enne del luogo, in quanto ritenuto definitivamente responsabile di reati in materia ambientale e di smaltimento illecito di rifiuti, dovendo espiare la pena della detenzione domiciliare di 8 mesi di reclusione.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia e della Stazione di Polistena hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria 4 soggetti già noti alle forze dell’Ordine che, già sottoposti alle misure cautelari degli arresti domiciliari e del divieto di dimora emesse dall’Autorità Giudiziaria di Palmi, hanno violato gli obblighi a loro imposti, essendo stati sorpresi dai militari, all’interno delle proprie abitazioni con soggetti estranei al nucleo convivente oltre che per aver violato il divieto di dimora nel Comune di Polistena.

Nell’ambito di controlli mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, a Polistena i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno di una abitazione di una giovane donna circa 9 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La donna è stata segnalata all’Autorità Prefettizia e la sostanza stupefacente sequestrata.

Sempre a Polistena, i Carabinieri hanno contestato sanzioni fino a un totale di 1.000 euro, ad un esercizio commerciale del centro cittadino, in quanto, nel corso di verifiche ispettive a seguito di numerose segnalazioni giunte dalla cittadinanza per disturbo della quiete pubblica, nonostante l’utilizzo di un impianto acustico professionale di grosse dimensioni, è stato trovato privo della documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta di impatto acustico, in violazione le norme del regolamento di polizia comunale.

A Cittanova, infine, i militari dell’Arma hanno denunciato una donna per oltraggio a P.U. in quanto, a seguito di una sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada contestata dagli operanti, in preda all’ira, ha inveito contro gli stessi offendendoli gravemente in presenza di altre persone.