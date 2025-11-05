Divulgazione scientifica: il vibonese Ivan Fiorillo tiene un seminario all’Università di Ferrara

I seminari pubblici del gruppo di ricerca dell’Università di Ferrara PaleoResearch, sezione di ‘Scienze preistoriche e antropologiche’ del dipartimento di ‘Studi umanistici’, riprendono in questo anno accademico con la presentazione del nuovo libro pubblicato dall’archeologo vibonese Ivan Fiorillo, giovedì 6 novembre 2025 alle 11:00.

Nello scorso seminario universitario a Ferrara, l’autore – ricercatore, docente e divulgatore – aveva discusso la presenza di informazioni errate su Preistoria ed evoluzione nei materiali scolastici; stavolta invece illustrerà il compendio di uno studio scientifico avallato da insigni figure accademiche e professionali italiane, dal mondo universitario a quello dei media, piacevolmente colpite dall’originalità dei risultati conseguiti. Rientrato nella top 30 dei testi più venduti fra quelli pubblicati da Palombi Editori, La scimmia racconta. Dal lontano Paleolitico, la divulgazione del futuro traccia un’innovativa prospettiva a supporto di chiunque si proponga di divulgare contenuti in qualsiasi contesto: la formulazione di modelli comunicativi, appositamente configurati per aiutare chi fa divulgazione, lo rende un vero e proprio vademecum da consultare alla bisogna.

L’intervento, organizzato dal direttore del gruppo di ricerca Marco Peresani (professore ordinario Unife) e aperto alla cittadinanza, si svolgerà nell’àmbito del corso di laurea in ‘Lettere, arti e archeologia’, del corso di laurea magistrale in ‘Quaternario, preistoria e archeologia’, del dottorato in ‘Scienze umane’, dei master e dottorati Erasmus in ‘Quaternario e preistoria’. Da remoto sarà accessibile nell’aula virtuale del Se@ – Centro di tecnologie per la comunicazione, l’innovazione e la didattica a distanza – : https://sea-el.unife.it/el-dip/mod/bigbluebuttonbn/guest.php?uid=2c5a5338689ba624f0ef58ae7121906fd7ec26b5 – password: AFSwlDiC – .

L’era più lunga e cruciale del nostro passato, analizzata nella sua comunicazione al pubblico, costituirà il punto di partenza per comprendere la natura della ricerca affrontata, la quale è stata commentata dai dirigenti e giornalisti di Focus in interviste aggiunte in appendice; chi opera quotidianamente nella trasmissione di informazioni ne trarrà beneficio.