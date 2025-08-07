Doctor Vintage e Il Clubbino: dieci anni di musica, stile e memoria collettiva

di Nicoletta Toselli

Ci sono presenze che diventano parte dell’identità di un luogo. Non per caso, non per moda, ma per affinità profonda.

È questo il caso di Doctor Vintage e Il Clubbino del Cancarieddru di San Nicola Arcella, un legame che dura da oltre dieci anni, fatto di passione per la musica, cultura pop, stile senza tempo e tanta, tanta voglia di far stare bene le persone.

Tutto è iniziato in punta di piedi, o meglio, con i piedi che battevano il tempo su un pavimento qualsiasi trasformato in pista da ballo, tra selezioni musicali curate con gusto e abiti rétro che raccontavano epoche diverse. C’era già allora, nelle prime serate, quella magia che oggi è diventata rito: un pubblico eterogeneo, che spaziava tra generazioni, accomunato dalla voglia di vivere la notte in maniera autentica.

Nel tempo, Doctor Vintage ha portato la sua consolle itinerante nei luoghi più suggestivi di San Nicola Arcella, accompagnando l’evoluzione del Clubbino: dal piccolo spazio associativo agli eventi più strutturati, sempre con uno spirito indipendente, popolare e, soprattutto, fedele alla bellezza delle cose semplici.

Le serate vintage sono diventate appuntamenti fissi, un tratto distintivo della programmazione estiva. E con lui sono arrivati i dettagli che fanno la differenza: le grafiche retrò, la selezione musicale che spazia dagli anni ’60 ai ’90, le atmosfere che ricordano i dancing di una volta. Ma anche l’auto d’epoca parcheggiata davanti, i manifesti d’autore, le dediche su carta scritte a mano che Doctor Vintage lascia a fine serata come fossero lettere d’amore alla musica e al pubblico.

Al suo fianco, da tempo, c’è il suo fedele scudiero: DJ Lamal Tacal, presenza brillante e mai invadente, capace di accompagnare ogni serata con ironia, ritmo e intesa perfetta. Insieme formano un duo affiatato, riconoscibile, apprezzato ovunque si presentino. Una coppia artistica che ha saputo portare un’energia unica, sempre in equilibrio tra nostalgia e modernità.

Chi ha frequentato Il Clubbino almeno una volta in questi anni lo sa: quando ci sono loro, si balla con leggerezza e con rispetto, si canta a squarciagola senza vergogna, si torna per un attimo indietro nel tempo, senza nostalgia ma con gratitudine.

Non è solo intrattenimento: è memoria condivisa, è cura del dettaglio, è resistenza culturale in un tempo che corre veloce.

Dieci anni insieme non sono pochi. Dieci anni di collaborazione, di fiducia reciproca, di visioni affini. Doctor Vintage – con DJ Lamal Tacal al suo fianco – ha saputo leggere l’anima del Clubbino, contribuendo a costruire non solo un’estetica riconoscibile ma anche un modo di stare insieme che ha lasciato il segno.

E oggi, ogni volta che tornano a San Nicola Arcella con il loro bagaglio di suoni, immagini e storie, è come se il tempo si aprisse in un varco speciale, dove tutto trova la giusta frequenza: la musica, il cuore, la comunità.