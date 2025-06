Dolci Capriccio: L’Amore e la Pasticceria di Pino e Melina a Reggio Calabria

A Reggio Calabria, un luogo che ha saputo coniugare l’arte della pasticceria e l’amore, troviamo Pino Ficara e Melina Sarica.

Questi due giovani non sono solo pasticcieri di talento, ma anche una coppia innamorata che ha costruito insieme un sogno: creare un’apprezzata pasticceria, il “Dolce Capriccio”.

Il loro viaggio è cominciato oltre trent’anni fa, quando Pino e Melina hanno deciso di seguire la loro passione per i dolci.

Con il supporto del loro amore e una solida dedizione al lavoro, hanno dato vita a un bar che è diventato un punto di riferimento per la città. Grazie all’impegno e alla qualità dei loro prodotti, Dolce Capriccio è oggi conosciuto per i suoi dolci, i gelati artigianali e i deliziosi aperitivi.

Ma la loro storia non si ferma qui. Pino e Melina sono anche genitori felici di tre figli: due femmine e un maschio che, seguendo le orme dei genitori, sta già mostrando un grande talento nel mondo della pasticceria.

Domenico Ficara, il loro primogenito, ha dimostrato di avere un vero talento per l’arte della pasticceria, e il suo futuro sembra promettere altrettanto successo.

La passione per il lavoro e l’amore per la famiglia si intrecciano in questa avventura, in cui ogni dolce rappresenta una storia, un momento di gioia condiviso.

Oggi, Pino e Melina non solo offrono dolci all’altezza delle aspettative dei loro clienti ma anche un ambiente accogliente dove ogni visitatore può sentirsi come a casa.

Con il loro spirito di innovazione e la tradizione artigianale, continuano a deliziare i palati reggini e non solo, rendendo il Dolce Capriccio un’eccellenza del territorio.

Noi della redazione di Calabria Reportage auguriamo a Pino, Melina e alla loro famiglia un futuro ancora più radioso nella loro attività.

La passione e l’impegno che hanno messo nel loro lavoro sono un esempio per tutti, e siamo certi che continueranno a conquistare sempre più cuori (e palati) con le loro delizie.