Domani 10 luglio al Pugliese Ciaccio l’iniziativa della FP CGIL per la proposta di legge sulla sanità

Venerdì 10 luglio dalle ore 10 alle ore 12 la FP CGIL Calabria promuoverà un’iniziativa pubblica con banchetti per la raccolta firme davanti all’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, nell’ambito della campagna nazionale a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per difendere e rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale.

Sarà un momento di confronto con cittadine, cittadini, lavoratrici e lavoratori della sanità per ribadire la necessità di rafforzare il sistema sanitario pubblico, garantire il diritto universale alla salute e sostenere una proposta di legge che punta a rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale.

Saranno presenti Giovanni Cammuca, FP CGIL Nazionale, Bruno Schipano, Segretario Generale FP CGIL Calabria, Luigi Veraldi, Segretario CGIL Calabria, Enzo Scalese, Segretario Generale CGIL Area Vasta.