Domani domenica 22 giugno alle 19.00 l’apertura ufficiale del Parco del Vento, il nuovo Lungomare di Punta Pellaro

Tutto pronto per l’inaugurazione del Parco del Vento, il nuovo Lungomare di Punta Pellaro, nel borgo marinaro a sud di Reggio Calabria. Il Parco del Vento si trova a ridosso di una delle zone paesaggisticamente più belle del territorio comunale reggino, un vero e proprio parardiso del kitesurf, dove per tutto l’anno si ritrovano tanti appassionati degli sport acquatici, anche a livello agonostico, richiamati sulla punta dello Stivale da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.

Il nuovo Parco del Vento è un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, frutto di un confronto preliminare tra i consiglieri ed assessori del territorio di Pellaro con le associazioni che operano in quell’area. Il progetto, concluso proprio in questi giorni, ha previsto la creazione di una pista ciclabile e di un’area pedonale per passeggiate, una zona fitness all’aperto, un’area ludica per bambini, rampe di accesso al mare per persone con disabilità, un ampio parcheggio per residenti e turisti, circa 50 nuove alberature con piantumazione di palme per una cornice verde e accogliente, un nuovo sistema di illuminazione pubblica, dissuasori per separare la pista ciclabile dalla strada, docce pubbliche per i bagnanti e tre fontane decorative.

Il nuovo spazio sarà aperto ufficialmente al pubblico a partire da domani domenica 22 giugno, alle ore 19.00, con una cerimonia che assume i contorni di una bella festa di quartiere, alla quale l’intera cittadinanza è invitata a partecipare. Aprirà l’evento l’inno nazionale eseguito dal maestro Tenore Aldo Iacopino, seguiranno gli interventi dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale. A seguire spazio alla musica, con la presenza dei Kalavria e dei Peddaroti, due storici gruppi musicali del territorio, ed anche alla danza, con la presenza delle scuole di danza del quartiere: Danzantes, Bailando, Salsabor, Jazz Ballet e Maddy’s Club, che si esibiranno sul palco allestito nella nuova area pavimentata. Chiuderà la giornata la cerimonia di premiazione del Primo Torneo Parco del Vento di Beach Tennis, promosso dal Centro Sportivo Italiano.