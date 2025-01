Domani domenica 5 gennaio al Planetarium Pythagoras arriva la Befana stellare

Anche quest’anno al Planetarium Pythagoras Città Metropolitana Reggio Calabria si rinnova l’appuntamento annuale con la Befana Stellare.

Domenica 5 gennaio 2025 alle ore 16:30, i bambini dai sei ai dodici anni verranno coinvolti in un evento festoso, divertente e formativo.

L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di diffondere tra i bambini la curiosità per la scienza. Attraverso un quiz con domande semplici ed adeguate alla loro età i bambini dovranno dimostrare le loro conoscenze in matematica, scienze della Terra e naturalmente astronomia.

Per rendere partecipi i bambini di tutte le età, l’iniziativa proseguirà con una tombolata in allegria.

La Befana che arriverà al Planetario non porterà carbone, i bambini sono tutti buoni, ma avrà una sporta carica di dolcetti e per i più bravi ci saranno delle sorprese veramente astronomiche.

Il programma “Sotto le stelle di Natale” si concluderà lunedì 6 gennaio ore 19:30 con una conversazione, aperta a tutti e dedicata alla Parrocchia di San Salvatore, con professoressa Angela Misiano che tratterà de: “Il Cielo dei Salmi e dei Poeti”; a seguire, il cielo simulato al Planetario.

L’ingresso a queste iniziative non richiede prenotazione ed è libero e gratuito.